Gold Price Today: ₹3000 सस्ता हुआ सोना, चांदी करीब ₹8000 लुढ़का, यहां चेक करें आज का रेट

संक्षेप: Gold Price Today: कल के मुकाबले आज सोना सस्ता हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज शुक्रवार को 122149 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। कल सुबह यह 122881 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। कल के मुकाबले सोने का भाव 732 रुपये कम हुआ है।

Gold Price Today: शादियों के इस सीजन में गोल्ड की कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए के लिए अच्छी खबर है। कल के मुकाबले आज सोना सस्ता हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज शुक्रवार को 122149 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। कल सुबह यह 122881 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। कल के मुकाबले सोने का भाव 732 रुपये कम हुआ है। बता दें, चांदी आज 151275 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। कल चांदी का रेट 155840 रुपये प्रति किलो ग्राम था। कल के मुकाबले चांदी का भाव 4465 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ है।

Ibjarates के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट 121660 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट का भाव 111888 रुपये, 18 कैरेट का भाव 91612 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आज आ गया है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 71457 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

3000 रुपये सस्ता हुआ है सोना बीते हफ्ते शुक्रवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड का रेट 125428 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड का भाव 124794 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, पिछले हफ्ते के मुकाबले अबतक 24 कैरेट गोल्ड का भाव 3009 रुपये सस्ता हो चुका है।

करीब 8000 रुपये सस्ता हो चुका है सोना चांदी की भी कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिल्वर का रेट 14 नवंबर को 159,367 रुपये प्रति किलोग्राम था। तब से आज तक चांदी की कीमतों में 7992 रुपये की गिरावट आई है। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए बड़ी राहत है।