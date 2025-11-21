Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold Price Today falls upto 3000 rupee silver price nearly down 8000 rupee check latest rate
Gold Price Today: ₹3000 सस्ता हुआ सोना, चांदी करीब ₹8000 लुढ़का, यहां चेक करें आज का रेट

Gold Price Today: ₹3000 सस्ता हुआ सोना, चांदी करीब ₹8000 लुढ़का, यहां चेक करें आज का रेट

संक्षेप:

Gold Price Today: कल के मुकाबले आज सोना सस्ता हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज शुक्रवार को 122149 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। कल सुबह यह 122881 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। कल के मुकाबले सोने का भाव 732 रुपये कम हुआ है।

Fri, 21 Nov 2025 01:58 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Price Today: शादियों के इस सीजन में गोल्ड की कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए के लिए अच्छी खबर है। कल के मुकाबले आज सोना सस्ता हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज शुक्रवार को 122149 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। कल सुबह यह 122881 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। कल के मुकाबले सोने का भाव 732 रुपये कम हुआ है। बता दें, चांदी आज 151275 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। कल चांदी का रेट 155840 रुपये प्रति किलो ग्राम था। कल के मुकाबले चांदी का भाव 4465 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Ibjarates के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट 121660 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट का भाव 111888 रुपये, 18 कैरेट का भाव 91612 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आज आ गया है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 71457 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

ये भी पढ़ें:₹30 से कम की कीमत वाले इस स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट

3000 रुपये सस्ता हुआ है सोना

बीते हफ्ते शुक्रवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड का रेट 125428 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड का भाव 124794 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, पिछले हफ्ते के मुकाबले अबतक 24 कैरेट गोल्ड का भाव 3009 रुपये सस्ता हो चुका है।

करीब 8000 रुपये सस्ता हो चुका है सोना

चांदी की भी कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिल्वर का रेट 14 नवंबर को 159,367 रुपये प्रति किलोग्राम था। तब से आज तक चांदी की कीमतों में 7992 रुपये की गिरावट आई है। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए बड़ी राहत है।

ये भी पढ़ें:अडानी ग्रुप ने बेच दिया इस कंपनी में बचा हिस्सा, पोर्टफोलियो से बाहर

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ रोजाना दोबार दाम जारी किए जाते हैं। दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे कीमतों का ऐलान किया है। इस रेट की तुलना में आपके शहर में कीमतों में 1000-2000 रुपये का अंतर हो सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Price Gold Price Today Gold Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।