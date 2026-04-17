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Gold Silver Price Today: सोने का रेट 1947 रुपये लुढ़का, चांदी की कीमतों में 4745 रुपये की गिरावट, फटाफट चेक आज का भाव

Apr 17, 2026 12:54 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों आज 17 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड का रेट 1947 रुपये और चांदी का रेट 4745 रुपये प्रति किलोग्राम नीचे गिर गया है। 

Gold Silver Price Today: सोने का रेट 1947 रुपये लुढ़का, चांदी की कीमतों में 4745 रुपये की गिरावट, फटाफट चेक आज का भाव

Gold Silver Price Today: अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कल के मुकाबले आज शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1947 रुपये घट गया है। चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। सोने खरीदने वाले निवेशकों के लिए यह बड़ी राहत है। बता दें, इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी किए रेट के अनुसार आज 17 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 151358 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। इससे पहले गुरुवार की दोपहर को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 153305 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।

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23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट? (Gold Rate Today)

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी किए रेट के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट 150752 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 138644 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट गोल्ड 113519 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 88544 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर है।

चांदी का क्या चल रहा है ताजा रेट? (Silver Rate Today)

Ibjarates के अनुसार आज शुक्रवार को 1 किलोग्राम चांदी का रेट गिरावट के बाद 247930 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। वहीं, इससे गुरुवार के दोपहर को चांदी का रेट 252675 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। बता दें, चांदी की कीमतों में 4745 रुपये की गिरावट आई है।

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अक्षय तृतीया से पहले क्यों गिरा सोने का रेट? (Why Gold prices Falling)

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। लेकिन मौजूदा समय में गोल्ड की कीमतों में गिरावट की वजह डॉलर का मजबूत होना है। निवेशक इस समय सोने की जगह डॉलर का सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं। जिसकी वजह से कीमतों में इतनी हलचल है।

अप्रैल के महीने में गोल्ड के रेट में स्थिरता

1 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150853 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। तब से आज तक गोल्ड की कीमतों बहुत बदलाव नहीं देखने को मिला है।

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चांदी की कीमतों तेजी

1 अप्रैल को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 239836 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। अब यह 247930 रुपये पर है। यानी इस महीने चांदी की कीमतों तेजी देखने को मिली है। हालांकि, यह उछाल बहुत अधिक नहीं है। बता दें, रिकॉर्ड हाई की तुलना में गोल्ड और सिल्वर का रेट इस समय काफी गिर चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण होते हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर गोल्ड और सिल्वर में निवेश या बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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