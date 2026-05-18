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Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी का दाम भी आज गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Price Today: इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार के मुकाबले सोना सस्ता हो गया है। 

Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी का दाम भी आज गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों के नए रेट्स आज सर्राफा बाजार में जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर का रेट गिर गया है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज सोमवार को 157821 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। जोकि शुक्रवार के मुकाबले 338 रुपये कम हो गया है। बता दें, शुक्रवार की सुबह बुलियंस मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 158159 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

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23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है आज दाम? (Gold price updates)

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज सोमवार को 157189 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 144564 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 118366 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 92325 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट (Silver price today)

ibjarates के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का रेट 266778 रुपये प्रति किलोग्राम आज है। शुक्रवार की तुलना में चांदी का रेट 778 रुपये प्रति किलो सस्ता हो गया है। तब 1 किलोग्राम चांदी का दाम 267500 रुपये प्रति किलोग्राम था।

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सिल्वर बार के आयात पर रोक

सरकार ने पिछले हफ्ते कुछ खास प्रकार के सिल्वर बार के आयात पर पाबंदी लगा थी। मौजूदा परिस्थितियों की वजह से केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

पीएम मोदी ने भी सोना ना खरीदने की की है अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। पीएम की इस अपील के पीछे की वजह फॉरेक्स रिजर्व है। भारत जैसे देश जो गोल्ड बाहर से आयात करते हैं उनके मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग सोना आदि के लिए कम करना पड़े इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है।

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रुपये की गिरती की कीमत ने सरकार पर दबाव को बढ़ा दिया है। आज 1 डॉलर की कीमत 96 रुपये के नए न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। जिसकी वजह से दबाव बढ़ा है। यानी अब भारत को आयात के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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