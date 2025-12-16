Hindustan Hindi News
Gold Price Today: सोना हुआ 1306 रुपये सस्ता, चांदी की कीमतों में भी गिरावट, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट्स

संक्षेप:

Gold Price Today: गोल्ड की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कल के मुकाबले आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1306 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है।

Dec 16, 2025 02:03 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price Today: गोल्ड की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कल के मुकाबले आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1306 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। बता दें, एक किलो चांदी का भाव आज 191971 रुपये है। इससे पहले कल यानी सोमवार को चांदी का भाव 192222 रुपये प्रति किलोग्राम था। चांदी की कीमतों में 225 रुपये की गिरावट आई है।

क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट?

Ibjarates के डाटा अनुसार 16 दिसंबर को दोपहर में 24 कैरेट का गोल्ड का भाव 132136 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं, इससे पहले सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का दाम 133442 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।

23 कैरेट गोल्ड का रेट आज मंगलवार को 131607 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कल यानी सोमवार को 132908 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट आज 121037 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 99102 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का भाव घटकर 77300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है।

चांदी की कीमतों में भारी गिरावट

शुक्रवार को शाम के समय में चांदी का रेट 195180 रुपये प्रतिकिलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद से ही चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। चांदी के मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आने वाले समय में 2 लाख रुपये के स्तर को पार कर सकता है। इसके पीछे की वजह उन्होंने इंडस्ट्रीयल मांग को बताया है।

सोने की कीमतों में की बात करें तो लम्बे समय के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से सोने का भाव 1.30 लाख रुपये के स्तर को पार करने में सफल रहा है। 15 दिसंबर यानी सोमवार को यह 1.33 लाख रुपये के पार पहुंच गया था।

