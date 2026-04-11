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Gold Price Today: 1 महीन में सोना हुआ 10131 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 32896 रुपये गिरा, जानें बीते एक हफ्ते का हाल

Apr 11, 2026 09:03 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Price Today: बीते एक महीने में सोने की कीमतों में 10131 रुपये और चांदी की कीमतों में 32896 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। 

Gold Price Today: 1 महीन में सोना हुआ 10131 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 32896 रुपये गिरा, जानें बीते एक हफ्ते का हाल

Gold Price Today: पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में 10131 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार शुक्रवार की सुबह सोने का रेट 150305 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 10 मार्च 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 160436 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, बीते एक महीने में चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज कई गई है। 10 मार्च 2026 को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 272830 रुपये था। तब से 10 अप्रैल तक चांदी की कीमतों में 32896 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। चांदी का रेट कल शाम को 239934 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था।

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23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट? (Gold Rate Today)

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोशिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट 149725 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 137700 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 112745 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 87941 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

पिछले एक हफ्ते सोने की कीमतों में बढ़ोतरी

6 अप्रैल 2026 को गोल्ड का रेट 147891 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। सोमवार से शुक्रवार तक सोने की कीमतों में 2436 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। बता दें, शुक्रवार यानी 10 अप्रैल की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150327 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।

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इस हफ्ते सोने की कीमतों में क्यों दिखी तेजी? (Gold Price this week)

डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कल शुक्रवार को एक बार फिर से रुपये की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक वक्त पर डॉलर का रेट 95 रुपये के स्तर को भी क्रॉस कर गया था। लेकिन उसके बाद से रुपये ने तेज रिकवरी की है।

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घरेलू स्तर पर बढ़ने वाली है डिमांड

एक बार फिर से देश में शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। जिसकी वजह से फिजिकल गोल्ड की डिमांड में तेज बढ़ोतरी की संभावना है। कीमतों में हुए इजाफे की एक वजह यह भी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और तेजी के पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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