त्योहारी सीजन से पहले सस्ता हुआ सोना, एक ही दिन में बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती

Gold Price Today: 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसके बाद बैक टू बैक त्योहार पड़ रहे हैं। इससे पहले आज सोमवार 8 सितंबर को सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 606 रुपये या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम था। शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 612 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के रेट में भी गिरावट चांदी में भी पिछले सप्ताह नए शिखर को छूने के बाद गिरावट देखी गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 977 रुपये या 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,23,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। चांदी तीन सितंबर को रिकॉर्ड 1,26,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी।

IBJA के रेट IBJA के मुताबिक, 999 शुद्धता वाला सोना आज 974 रुपये महंगा हुआ है। इससे पहले बीते शुक्रवार को सोने के दाम 106338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए थे, आज सोमवार को इसकी कीमत 107312 रुपये पर आ गई। वहीं, चांदी भी आज 198 रुपये महंगा हुआ है। आज एक किलो चांदी की कीमत 123368 रुपये पर आ गई।

विदेशी बाजारों में सोमवार को कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.68 प्रतिशत गिरकर 3,628.35 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। पिछले सत्र में यह 3,655.50 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।