gold price today crosses rs 1 lakh 25 thousands mark for the first time before karva chauth silver reaches rs 155306 sha करवाचौथ से पहले सोना पहली बार ₹1.25 लाख के पार, चांदी ₹155306 पर पहुंची, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold price today crosses rs 1 lakh 25 thousands mark for the first time before karva chauth silver reaches rs 155306 sha

करवाचौथ से पहले सोना पहली बार ₹1.25 लाख के पार, चांदी ₹155306 पर पहुंची, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त

Gold Silver Price 8 October: 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 125452 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 155306 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अक्टूबर के महज 6 कारोबारी दिनों में सोना 6450 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 8349 रुपये का उछाल आया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:37 PM
share Share
Follow Us on
करवाचौथ से पहले सोना पहली बार ₹1.25 लाख के पार, चांदी ₹155306 पर पहुंची, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त

Gold Silver Price 8 October: करवाचौथ पर सोने-चांदी के जेवर गिफ्ट में देने के लिए अब सौ बार सोचना पड़ेगा। 10 अक्टूबर को करवाचौथ है और उससे पहले आज सोने-चांदी की की कीमतें सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक बार फिर नए ऑल टाइम पर हैं। आज 8 अक्टूबर को सोना एक झटके में ही 1832 रुपये महंगा हो गया है जबकि, चांदी के भाव में 1345 रुपये की उछाल दर्ज की गई है।

24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 125452 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 155306 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 121799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, मंगलवार को यह बिना जीएसटी 119967 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 149438 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 150783 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

अक्टूबर के महज 6 कारोबारी दिनों में सोना 6450 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 8349 रुपये का उछाल आया। इस साल सोना अबतक 46059 रुपये और चांदी 64766 रुपये महंगी हो चुकी है।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1824 रुपये महंगा होकर 121311 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 124950 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड का भाव

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1678 रुपये उछलकर 111568 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 114915 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव

आज 18 कैरेट गोल्ड 1374 रुपये की तेजी के साथ 91349 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94089 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का भाव

14 कैरेट गोल्ड भी 1071 रुपये महंगा होकर आज 71252 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 73389 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी में तेजी के 5 कारण

1. सुरक्षित निवेश और औद्योगिक मांग से सोने और चांदी के प्रति आकर्षण बढ़ा

2. मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में सोने की मांग बढ़ी, खासकर उभरते बाजारों में

3. केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने की खरीदारी बढ़ाई

4. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की

5. सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में चांदी की मांग में भारी वृद्धि

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Gold Silver Rate Bullion Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।