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सोना फिर भागा! 7 हफ्ते की हाई पर पहुंची कीमत, क्या ₹1.52 लाख के पार जाएगा गोल्ड?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 7 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है
  • MCX पर गोल्ड ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि COMEX में भी मजबूत तेजी देखने को मिली
  • आइए जानते हैं कि इस पर एक्सपर्ट का क्या कहते हैं?
MCX Gold
7 हफ्ते के हाई पर पहुंचा सोना।

अगर आप सोना खरीदने या उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगातार मजबूती दिखा रही हैं। गुरुवार 6 अगस्त 2026 को MCX पर सोना करीब 7 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाजार खुलते ही सोने की कीमत ₹1,49,029 प्रति 10 ग्राम पर खुली और कुछ ही मिनटों में बढ़कर ₹1,49,250 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंच गई। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स (COMEX) में भी सोना 7 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचकर 4,363.60 डॉलर प्रति औंस तक चला गया। हालांकि, ऊंचे स्तर पर कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली और कीमतें थोड़ी नरम हुईं, लेकिन बाजार का रुख अब भी सकारात्मक बना हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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सोने की तेजी के पीछे का बड़ा कारण

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार सोने की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में नरमी की उम्मीद है। खबरें हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) जल्द खुल सकता है और अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की संभावना बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है, तो कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य होगी और तेल की कीमतों पर दबाव बनेगा। जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो महंगाई कम रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) के ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना भी कमजोर पड़ जाती है। इसी वजह से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर पर दबाव देखा जा रहा है, जबकि निवेशक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के तौर पर सोने की ओर रुख कर रहे हैं।

एक्सपर्ट का कहना है कि डॉलर कमजोर होने और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट का सीधा फायदा सोने को मिल रहा है। निवेशक अभी भी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बावजूद सोना मजबूती से कारोबार कर रहा है। यह संकेत देता है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी गोल्ड पर बना हुआ है।

MCX गोल्ड के तकनीकी स्तरों की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल सोना ₹1,45,000 से ₹1,52,000 प्रति 10 ग्राम के बड़े दायरे में कारोबार कर सकता है। वहीं, निकट अवधि में ₹1,47,000 से ₹1,50,000 का दायरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर सोना इस स्तर को पार कर टिकने में सफल रहता है, तो कीमतें ₹1,52,000 तक पहुंच सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कॉमेक्स गोल्ड के लिए 4,320 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम माना जा रहा है। इसके ऊपर मजबूती मिलने पर कीमतें 4,350 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती हैं।

मार्केट एक्सपर्ट को फिलहाल "बाय ऑन डिप" यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि सोने का दीर्घकालिक ट्रेंड अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि, वैश्विक घटनाक्रम, अमेरिकी फेड की अगली बैठक, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि यही कारक आने वाले दिनों में सोने की दिशा तय करेंगे।

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अगर आप शादी, निवेश या भविष्य की बचत के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार की चाल और प्रमुख सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखना समझदारी होगी। फिलहाल, सोने में तेजी का माहौल बना हुआ है, लेकिन ऊंचे स्तरों पर उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही निवेश का फैसला लेना बेहतर रहेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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