Gold Price Today: सोने के भाव में 9 दिन की गिरावट थमी, आज $4500 के पार लौटा गोल्ड

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में लगातार 9 दिनों की गिरावट के बाद सोना फिर से तेजी देखने को मिल रही है और $4,500 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया। हाजिर चांदी 3.8% बढ़कर 73.94 डॉलर प्रति औंस हो गई।

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में लगातार 9 दिनों की गिरावट के बाद सोना फिर से तेजी देखने को मिल रही है और $4,500 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया। रॉयटर्स के मुताबिक बुधवार को नरम डॉलर, युद्ध खत्म होने के संकेतों, कच्चे तेल में कमजोरी के कारण सोना 2% से अधिक बढ़ गया। सोना हाजिर 2.1% बढ़कर 4,568.29 डॉलर प्रति औंस हो गया। अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 3.8% बढ़कर 4,569.40 डॉलर हो गया। जबकि, हाजिर चांदी 3.8% बढ़कर 73.94 डॉलर प्रति औंस हो गई।

युद्ध के बीच शांति की उम्मीद से सोने को सपोर्ट सोने की कीमतों में यह उछाल अमेरिका-ईरान के बीच संभावित बातचीत की खबरों के कारण आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि मध्य पूर्व युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता तलाशा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही हाई-लेवल शांति वार्ता हो सकती है, हालांकि ईरान की ओर से अभी अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस खबर ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया।

तेल गिरा, डॉलर कमजोर, सोना मजबूत ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोने की तेजी के पीछे एक और कारण है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर का कमजोर होना। डॉलर इंडेक्स करीब 0.2% गिरा, जिससे सोना निवेशकों के लिए सस्ता और आकर्षक हो गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में सोना शेयर बाजार के साथ चल रहा था, जबकि तेल के साथ इसका उल्टा संबंध देखने को मिला।

फिर भी खतरा बरकरार: युद्ध और महंगाई का दबाव हालांकि सोने में तेजी आई है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ बनाए रखी है और इजरायल के हमले जारी हैं। अमेरिका ने भी करीब 2,000 सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने का फैसला किया है। ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण महंगाई का खतरा बढ़ गया है, जिससे ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं और यह सोने के लिए नकारात्मक संकेत है।

इस महीने 15% गिर चुका था सोना मार्च महीने में सोने की कीमतों में करीब 15% तक गिरावट आ चुकी है। युद्ध के चलते तेल $120 तक पहुंच गया था, जिससे महंगाई और ब्याज दरों की चिंता बढ़ी और सोने में भारी बिकवाली हुई।

केंद्रीय बैंक भी बेच रहे सोना? रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को बचाने के लिए सोना बेच रहे हैं। खासकर तुर्की का केंद्रीय बैंक सोने के भंडार का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। इससे भी कीमतों पर दबाव बना है।