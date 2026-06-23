Gold Price Today: ₹6000 से अधिक टूटी चांदी, सोना ₹1600 और हुआ सस्ता
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: आज एमसीएक्स पर सोना 1.05 फीसदी की गिरावट के साथ 1,46,566 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर 2.85 फीसदी की गिरावट के साथ 2,27,622 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई
Gold Price Today: घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार 23 जून को शुरुआती सौदों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट डॉलर इंडेक्स के 100 अंक से ऊपर होने की वजह से आई। इससे कीमती धातुओं में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। एमसीएक्स पर सोना 1.05 फीसदी की गिरावट के साथ 1,46,566 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर 2.85 फीसदी की गिरावट के साथ 2,27,622 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज सोने का भाव 1616 रुपये गिरा है। जबकि, चांदी 6843 रुपये सस्ती हुई है।
क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव
डॉलर इंडेक्स बढ़कर 101.08 पर पहुंच गया, जो एक साल का हाई है। इससे अन्य मुद्राओं में खरीदारों के लिए ग्रीनबैक-मूल्यवर्ग बुलियन महंगा हो गया। डॉलर में वृद्धि इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि की उम्मीदों से प्रेरित है, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच जिसने मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा दिया है।
भले ही तेल की कीमतों में हाल ही में गिरावट आई है, लेकिन फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदों के बीच डॉलर इंडेक्स मजबूत बना हुआ है। बाजारों ने इस साल दरों में बढ़ोतरी पर अपना दांव लगाया है।
रॉयटर्स के अनुसार, सीएमई फेडवॉच टूल ने संकेत दिया कि व्यापारियों को अब दिसंबर में दर में बढ़ोतरी की 88% संभावना दिखाई देती है। विशेष रूप से, पिछले सप्ताह फेड की बैठक से पहले, उन्होंने इस वर्ष दर में वृद्धि की 61% संभावना देखी। अमेरिकी ब्याज दर इस सप्ताह के अंत में आने वाले US फेड के पसंदीदा इन्फ्लेशन गेज, US PCE डेटा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
ईरान-अमेरिका डील का भी असर
इस बीच, भू-राजनीतिक मोर्चे पर, स्विट्जरलैंड में सोमवार तड़के समाप्त हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते के लिए उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। इसमें मीडिया रिपोर्टों ने अच्छी प्रगति का संकेत दिया है।
तकनीकी स्तर की बातचीत पूरे सप्ताह जारी रहने वाली है। रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान और अमेरिका लेबनान में चल रही हिंसा से निपटने के लिए एक "डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल" स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका ने सोमवार को ईरान पर लंबे समय से लगे प्रतिबंधों में ढील देते हुए ईरान से तेल की बिक्री को मंजूरी दे दी।
आज के लिए क्या हैं टिप्स
इंडसइंड सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी के अनुसार, कमजोर वैश्विक रुख के बीच एमसीएक्स पर सोने का अगस्त वायदा भाव 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। त्रिवेदी इंट्राडे के लिए कम जाने की सलाह देते हैं, ₹1,48,600 पर रेजिस्टेंस की उम्मीद करते हैं।
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लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें