सोना 1,121 और चांदी 2,889 रुपये हुई सस्ती, चेक करें आज गोल्ड-सिल्वर के रेट और टार्गेट
Gold Silver Rates Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी जहां, 2,889 रुपये यानी 1% गिरकर 2,67,230 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई तो वहीं सोना 1,121 रुपये टूटकर 1,57,959 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।
Gold Silver Rates Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी जहां, 2,889 रुपये यानी 1% गिरकर 2,67,230 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई तो वहीं सोना 1,121 रुपये टूटकर 1,57,959 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले सत्र में सोना-चांदी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे।
क्यों गिरे सोने-चांदी के भाव
सोने-चांदी के भाव में गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बताया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि ईरान के साथ विवाद "बहुत जल्दी" खत्म हो जाएगा। हालांकि, इसको लेकर बाजार में सतर्कता बनी हुई है क्योंकि, शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और मिडिल ईस्ट की तेल सप्लाई पर संकट अभी भी जारी है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव
इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्पॉट गोल्ड 0.3% गिरकर 4,467.59 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। पिछले सत्र में यह 30 मार्च के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। जबकि, स्पॉट सिल्वर 0.8% गिरकर 73.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है। दूसरी ओर अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.9% गिरकर 4,471.10 डॉलर प्रति औंस हो गए।
क्या करें निवेशक
ऑगमोंट में रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी ने कहा कि चांदी ने साप्ताहिक गिरावट को झेल लिया है और अब यह 75 डॉलर प्रति औंस के करीब एक अहम मोड़ पर है। अगर यह स्तर टूटता है, तो अगला सपोर्ट 70 डॉलर और फिर 67 डॉलर पर दिख रहा है। वहीं, अगर चांदी मौजूदा स्तरों से उछलती है, तो यह 80-82 डॉलर प्रति औंस के जोन तक जा सकती है।
सोने की बात करें तो उन्होंने बताया कि 4500 डॉलर प्रति औंस के पास इसे शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला है। अगर यह स्तर टूटता है, तो अगला बड़ा सपोर्ट 4300 डॉलर पर है, जो मौजूदा स्तरों से काफी नीचे है। वहीं, अगर कीमतें इस जोन में संभल जाती हैं, तो तत्काल ऊपरी टार्गेट 4700-4750 डॉलर प्रति औंस का रेंज रहेगा।
पृथ्वी फिनमार्ट मनोज कुमार जैन ने सोने के लिए जो सलाह दी है, उसके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का सपोर्ट 4,454 से 4,420 डॉलर प्रति औंस और रेजिस्टेंस 4,522 से 4,570 डॉलर पर है। एमसीएक्स पर सोने को 1,57,700 - 1,56,650 रुपये रेंज में सपोर्ट और 1,60,350 से 1,61,100 रुपये पर रेजिस्टेंस दिख रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर का सपेार्ट लेवल 72.00-69.10 डॉलर और रेजिस्टेंस 76.60-78.80 डॉलर पर है। एमसीएक्स पर चांदी को 2,66,600 से 2,63,000 रुपये पर सपोर्ट और 2,74,400 - 2,80,000 रुपये पर रेजिस्टेंस है। ला पोजीशन वाले निवेशकों को स्टॉप लॉस बनाए रखने और लक्ष्य के पास मुनाफा बुक करने का प्रॉफिट दिया गया है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें