मुख्य बातें

सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार, 19 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना एक बार फिर कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया। दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह 9:13 बजे तक 1,057 रुपये यानी 0.81% टूटकर 1,28,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में भी सोने में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। लगातार गिरती कीमतों ने निवेशकों और शादी के सीजन में सोने की खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों का ध्यान खींचा है। ऐसे में सवाल है कि सोने में गिरावट की वजह क्या है और क्या आने वाले दिनों में कीमतों को सहारा मिल सकता है?

MCX पर 19 नवंबर को सोने का ताजा भाव

MCX पर 4 दिसंबर 2026 को एक्सपायर होने वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को 1,28,320 रुपये पर खुला। कारोबार के शुरुआती समय में इसका भाव 1,29,142 रुपये तक पहुंचा, जबकि निचला स्तर 1,28,310 रुपये रहा।

सोने का भाव कीमत गोल्ड फ्यूचर (4 दिसंबर) ₹1,28,757 पिछले सत्र का बंद भाव ₹1,29,814 आज का बदलाव -₹1,057 गिरावट 0.81% शुरुआती कारोबार का उच्च स्तर ₹1,29,142 शुरुआती कारोबार का निचला स्तर ₹1,28,310

भाव 19 नवंबर 2026 को सुबह 9:13 बजे उपलब्ध MCX डेटा के अनुसार हैं। दिन के कारोबार में इनमें बदलाव हो सकता है।

लगातार दूसरे दिन सोने पर बिकवाली का दबाव

सोने की कीमतों में कमजोरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को भी MCX पर गोल्ड फ्यूचर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 18 नवंबर को दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 4,409 रुपये यानी 3.28% टूटकर 1,29,814 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इससे पहले 17 नवंबर को यही कॉन्ट्रैक्ट 1,34,223 रुपये पर बंद हुआ था। यानी दो कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में काफी दबाव देखने को मिला है।

आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का दबाव है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख के संकेत भी सोने के लिए चुनौती बन रहे हैं।

दरअसल, जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा पड़ता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है। वहीं, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर निवेशकों को ब्याज देने वाले विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए ऐसे माहौल में इसकी मांग पर दबाव आ सकता है। हालिया कारोबारी सत्रों में डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती के साथ सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है।

क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

सोने की कीमतों में आई गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो शादी या किसी दूसरे मौके के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, सिर्फ एक-दो दिन की गिरावट देखकर खरीदारी का फैसला करना सही नहीं होगा।

निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल, डॉलर की स्थिति, अमेरिकी ब्याज दरों से जुड़े संकेत और MCX के भाव पर नजर रखनी चाहिए। अगर कीमतों में गिरावट जारी रहती है, तो सोने के भाव में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। वहीं, डॉलर में नरमी या वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर सोने को दोबारा सहारा मिल सकता है।



खरीदारों के लिए जरूरी बात

MCX का वायदा भाव और ज्वेलरी शॉप पर मिलने वाला सोने का रेट एक जैसा नहीं होता। गहने खरीदते समय 3% GST, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क भी जुड़ते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से 22 कैरेट और 24 कैरेट का ताजा भाव जरूर पता कर लें।