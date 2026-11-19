Gold Price Today: सोने में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट, ₹1,29,000 से नीचे आया भाव; जानें 19 नवंबर का रेट
मुख्य बातें
- 19 नवंबर को MCX पर सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली
- 4 दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह 9:13 बजे 1,057 रुपये यानी 0.81% टूटकर 1,28,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था
- इससे पिछले सत्र में भी सोना 3.28% गिरा था
सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार, 19 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना एक बार फिर कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया। दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह 9:13 बजे तक 1,057 रुपये यानी 0.81% टूटकर 1,28,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में भी सोने में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। लगातार गिरती कीमतों ने निवेशकों और शादी के सीजन में सोने की खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों का ध्यान खींचा है। ऐसे में सवाल है कि सोने में गिरावट की वजह क्या है और क्या आने वाले दिनों में कीमतों को सहारा मिल सकता है?
MCX पर 19 नवंबर को सोने का ताजा भाव
MCX पर 4 दिसंबर 2026 को एक्सपायर होने वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को 1,28,320 रुपये पर खुला। कारोबार के शुरुआती समय में इसका भाव 1,29,142 रुपये तक पहुंचा, जबकि निचला स्तर 1,28,310 रुपये रहा।
|सोने का भाव
|कीमत
|गोल्ड फ्यूचर (4 दिसंबर)
|₹1,28,757
|पिछले सत्र का बंद भाव
|₹1,29,814
|आज का बदलाव
|-₹1,057
|गिरावट
|0.81%
|शुरुआती कारोबार का उच्च स्तर
|₹1,29,142
|शुरुआती कारोबार का निचला स्तर
|₹1,28,310
भाव 19 नवंबर 2026 को सुबह 9:13 बजे उपलब्ध MCX डेटा के अनुसार हैं। दिन के कारोबार में इनमें बदलाव हो सकता है।
लगातार दूसरे दिन सोने पर बिकवाली का दबाव
सोने की कीमतों में कमजोरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को भी MCX पर गोल्ड फ्यूचर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 18 नवंबर को दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 4,409 रुपये यानी 3.28% टूटकर 1,29,814 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इससे पहले 17 नवंबर को यही कॉन्ट्रैक्ट 1,34,223 रुपये पर बंद हुआ था। यानी दो कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में काफी दबाव देखने को मिला है।
आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का दबाव है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख के संकेत भी सोने के लिए चुनौती बन रहे हैं।
दरअसल, जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा पड़ता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है। वहीं, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर निवेशकों को ब्याज देने वाले विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए ऐसे माहौल में इसकी मांग पर दबाव आ सकता है। हालिया कारोबारी सत्रों में डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती के साथ सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है।
क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?
सोने की कीमतों में आई गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो शादी या किसी दूसरे मौके के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, सिर्फ एक-दो दिन की गिरावट देखकर खरीदारी का फैसला करना सही नहीं होगा।
निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल, डॉलर की स्थिति, अमेरिकी ब्याज दरों से जुड़े संकेत और MCX के भाव पर नजर रखनी चाहिए। अगर कीमतों में गिरावट जारी रहती है, तो सोने के भाव में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। वहीं, डॉलर में नरमी या वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर सोने को दोबारा सहारा मिल सकता है।
खरीदारों के लिए जरूरी बात
MCX का वायदा भाव और ज्वेलरी शॉप पर मिलने वाला सोने का रेट एक जैसा नहीं होता। गहने खरीदते समय 3% GST, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क भी जुड़ते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से 22 कैरेट और 24 कैरेट का ताजा भाव जरूर पता कर लें।
नोट: यह खबर 19 नवंबर 2026 को सुबह उपलब्ध बाजार आंकड़ों पर आधारित है। MCX के भाव लाइव कारोबार के दौरान बदल सकते हैं। यह निवेश की सलाह नहीं है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।