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यूपी-बिहार-दिल्ली में 1.30 लाख रुपये हुआ 22 कैरेट सोने का भाव, जानिये सोमवार 13 जुलाई का गोल्ड रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Gold Rate Today: आज हफ्ते के पहले दिन सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट रही
  • गोल्ड बीते शुक्रवार की तुलना में 143 रुपये सस्ता हुआ है
  • बुलियन मार्केट में सोने का दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है
  • वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का दाम 1.30 लाख रुपये रहा
यूपी-बिहार-दिल्ली में 1.30 लाख रुपये हुआ 22 कैरेट सोने का भाव, जानिये सोमवार 13 जुलाई का गोल्ड रेट

Gold Rate Today: आज हफ्ते के पहले दिन सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट रही। गोल्ड बीते शुक्रवार की तुलना में 143 रुपये सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में सोने का दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का दाम 1.30 लाख रुपये रहा। अमेरिका-ईरान के फिर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सोने को दबाव में डाल दिया। यहां जानें कि घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोमवार 13 जुलाई को सोने का दाम क्या रहा।

दिल्ली में आज का सोने का रेट

सोमवार 13 जुलाई को सोने का भाव 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,142 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बीते शुक्रवार को सोने का भाव 163 रुपये सस्ता होकर 1,42,080 रुपये पर बंद हुआ।

बिहार में आज का गोल्ड रेट

बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,42,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पटना में आज सोना 128 रुपये सस्ता हुआ है। यहां शुक्रवार सोने का दाम 1,43,740 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,30,029 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

सोने का भाव24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
दिल्ली1,42,0001,30,142
मुंबई1,42,4251,30,560
उत्तर प्रदेश1,43,4001,31,360
बिहार1,42,2401,30,029
मध्य प्रदेश1,42,3101,30,540
राजस्थान1,42,2801,30,430
हरियाणा1,43,5001,31,450
पंजाब1,43,5001,31450
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यूपी में आज का गोल्ड रेट

यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 50 रुपये प्रति 125 रुपये कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,360 रुपये पर है।

मुंबई में आज का गोल्ड रेट

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,425 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 113 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,30,560 रुपये पर है।

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सोने की कीमतों में क्यों आ रही है लगातार गिरावट?

अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सोने पर असर डाला है। सोने के दाम घरेलू बाजार में इन्हीं कारणों से कम हुए। देश में 24 कैरेट गोल्ड 1.24 लाख रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 1.30 लाख रुपये के स्तर पर आ गया है। अब अगर एक्सपर्ट की माने तो 24 कैरेट सोने का भाव 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है। अगर साल के अंत में सोने के दाम में तेजी आई तो ये 1.75 लाख रुपये तक जा सकता है।

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22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड में क्या अंतर है?

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह काफी नरम होता है। इसके कारण इसकी ज्वैलरी नहीं बन पाती है। ज्वैलरी बनाने के लिए गोल्ड को थोड़ा मजबूत किया जाता है और इसमें दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं। तब ये 22 कैरेट गोल्ड बन जाता है। ज्यादातर सभी ज्वैलरी 22 कैरेट गोल्ड में बनाई जाती हैं।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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