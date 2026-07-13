यूपी-बिहार-दिल्ली में 1.30 लाख रुपये हुआ 22 कैरेट सोने का भाव, जानिये सोमवार 13 जुलाई का गोल्ड रेट
मुख्य बातें
- Gold Rate Today: आज हफ्ते के पहले दिन सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट रही
- गोल्ड बीते शुक्रवार की तुलना में 143 रुपये सस्ता हुआ है
- बुलियन मार्केट में सोने का दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है
- वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का दाम 1.30 लाख रुपये रहा
Gold Rate Today: आज हफ्ते के पहले दिन सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट रही। गोल्ड बीते शुक्रवार की तुलना में 143 रुपये सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में सोने का दाम 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का दाम 1.30 लाख रुपये रहा। अमेरिका-ईरान के फिर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सोने को दबाव में डाल दिया। यहां जानें कि घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोमवार 13 जुलाई को सोने का दाम क्या रहा।
दिल्ली में आज का सोने का रेट
सोमवार 13 जुलाई को सोने का भाव 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,142 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बीते शुक्रवार को सोने का भाव 163 रुपये सस्ता होकर 1,42,080 रुपये पर बंद हुआ।
बिहार में आज का गोल्ड रेट
बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,42,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। पटना में आज सोना 128 रुपये सस्ता हुआ है। यहां शुक्रवार सोने का दाम 1,43,740 रुपये पर बंद हुआ था। पटना में 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,30,029 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|सोने का भाव
|24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
|22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट (रुपये में)
|दिल्ली
|1,42,000
|1,30,142
|मुंबई
|1,42,425
|1,30,560
|उत्तर प्रदेश
|1,43,400
|1,31,360
|बिहार
|1,42,240
|1,30,029
|मध्य प्रदेश
|1,42,310
|1,30,540
|राजस्थान
|1,42,280
|1,30,430
|हरियाणा
|1,43,500
|1,31,450
|पंजाब
|1,43,500
|1,31450
यूपी में आज का गोल्ड रेट
यूपी के लखनऊ में 24 कैरेट सोना 1,43,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव में 50 रुपये प्रति 125 रुपये कम हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,360 रुपये पर है।
मुंबई में आज का गोल्ड रेट
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,425 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। यहां सोने का भाव 113 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में 1,30,560 रुपये पर है।
सोने की कीमतों में क्यों आ रही है लगातार गिरावट?
अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सोने पर असर डाला है। सोने के दाम घरेलू बाजार में इन्हीं कारणों से कम हुए। देश में 24 कैरेट गोल्ड 1.24 लाख रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 1.30 लाख रुपये के स्तर पर आ गया है। अब अगर एक्सपर्ट की माने तो 24 कैरेट सोने का भाव 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है। अगर साल के अंत में सोने के दाम में तेजी आई तो ये 1.75 लाख रुपये तक जा सकता है।
22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड में क्या अंतर है?
24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह काफी नरम होता है। इसके कारण इसकी ज्वैलरी नहीं बन पाती है। ज्वैलरी बनाने के लिए गोल्ड को थोड़ा मजबूत किया जाता है और इसमें दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं। तब ये 22 कैरेट गोल्ड बन जाता है। ज्यादातर सभी ज्वैलरी 22 कैरेट गोल्ड में बनाई जाती हैं।