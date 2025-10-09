सोना 3 दिन में सबसे तेज 6000 रुपये चढ़ा, दीवाली से पहले ही सवा लाख के पार
दीवाली (18 से 23 अक्टूबर) के दौरान करीब 45 टन सोना बिकने की संभावना है, जो अब तक का रिकॉर्ड हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखकर अब लोग गिरावट का इंतजार छोड़ चुके हैं।
Gold Price: सोने की कीमतों में तेजी का रुख लगातार जारी है और यह बीते तीन दिनों में 6,000 रुपये उछल चुका है। यह लगातार कारोबारी सत्रों में सबसे ऊंची छलांग है। यही नहीं, सोना दीवाली से पहले ही सवा लाख का स्तर पार कर चुका है, जबकि विशेषज्ञों ने इसके इस त्योहार तक इस भाव पर पहुंचने की उम्मीद जताई थी।
पीटीआई के मुताबिक राजधानी नई दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 2,600 रुपये की तेजी के साथ 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। इसस पहले 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार को 2,700 रुपये और एक दिन बाद मंगलवार को 700 रुपये उछाल था। यह 1,24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोने की कीमत 2,600 रुपये बढ़कर 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गई। पिछले बाजार सत्र में यह 1,23,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
दिवाली पर रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद
विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल की दीवाली सोने की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, दीवाली (18 से 23 अक्टूबर) के दौरान करीब 45 टन सोना बिकने की संभावना है, जो अब तक का रिकॉर्ड हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखकर अब लोग गिरावट का इंतजार छोड़ चुके हैं। बीते कुछ दिनों में देशभर के ज्वैलरी शोरूमों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। लोगों ने सोने में निवेश बढ़ा दिया है।
सोने की कीमतों में तेजी के कारण
सर्राफा बाजार के जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी का कारण नए सिरे से उत्पन्न व्यापार को लेकर चिंताएं हैं जिनसे पारंपरिक सुरक्षित-संपत्तियों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा, अतिरिक्त शुल्क लगने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया। दोनों ही सोने की कीमतों में तेजी का कारण बन रहे हैं।