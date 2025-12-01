ब्याज दरों में कटौती की आस में उछला सोना, क्या पार करेगा ₹1.31 लाख का लेवल

संक्षेप: MCX Gold Silver Prices: सोने की कीमतों में 1 दिसंबर को भारी तेजी देखने को मिली। MCX पर सोने के फरवरी वायदा में करीब 0.71% की बढ़त के साथ भाव 1,30,425 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए। वहीं, चांदी के मार्च वायदा 1.9% चढ़कर 1,78,289 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

सोने की कीमतों में सोमवार, 1 दिसंबर को भारी तेजी देखने को मिली। MCX पर सोने के फरवरी वायदा में करीब 0.71% की बढ़त के साथ भाव 1,30,425 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए। वहीं, चांदी के मार्च वायदा 1.9% चढ़कर 1,78,289 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसी महीने ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण आया है।

केंद्रीय बैंकों की बैठकों पर निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 3 से 5 दिसंबर तक बैठक करेगी। इस दौरान बेंचमार्क ब्याज दरों और नीतिगत रुख पर फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में देश में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और आर्थिक विकास दर मजबूत है। वहीं, अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी 9-10 दिसंबर को बैठक कर अमेरिकी ब्याज दर पर निर्णय लेगी।

दरों में बदलाव की संभावना बाजार अमेरिकी फेड से दर में कटौती की उम्मीद कर रहा है। CME के फेडवॉच टूल के मुताबिक, व्यापारी अगले हफ्ते फेड की दर कटौती की 87% संभावना आंक रहे हैं। हालांकि, भारत में अनुकूल विकास-मुद्रास्फीति के माहौल को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला कर सकता है। भारत की दूसरी तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 8.2% पर पहुंच गई है, जबकि अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है।

सोने में सालभर रही तेजी का दौर इस साल भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक असर की चिंताओं, केंद्रीय बैंकों की जोरदार खरीदारी और मजबूत खुदरा मांग के चलते सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। घरेलू स्पॉट सोने के भाव में इस साल अब तक 66% की बढ़त दर्ज हुई है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने बताया कि सोने ने इस साल लगभग हर महीने लाभ दर्ज किया है और 1979 के बाद से इसका सबसे अच्छा वार्षिक प्रदर्शन होने जा रहा है।

विशेषज्ञों ने बताए ये अहम स्तर पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का समर्थन $4,234 और $4,200 प्रति ट्रॉय औंस पर है, जबकि प्रतिरोध $4,300 और $4,340 पर है। चांदी का समर्थन $55.50 और $54.70 पर तथा प्रतिरोध $57.40 और $58 पर है। MCX पर सोने का समर्थन 1,28,200 और 1,27,700 रुपये पर है तथा प्रतिरोध 1,30,300 और 1,31,200 रुपये पर है। चांदी का समर्थन 1,72,500 और 1,69,600 रुपये पर तथा प्रतिरोध 1,78,800 और 1,81,000 रुपये पर है।

जैन ने सोना 1,29,500 से 1,28,800 रुपये के बीच खरीदने और 1,28,100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1,30,300 और 1,31,200 रुपये के लक्ष्य रखने का सुझाव दिया है। चांदी 1,74,000 से 1,71,000 रुपये के बीच खरीदने और 1,69,600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1,78,800 और 1,81,000 रुपये का लक्ष्य रखने की सलाह दी है।