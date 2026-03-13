Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सोना हुआ 1748 रुपये सस्ता, चांदी का दाम ₹8350 गिरा, भाव गिरने के पीछे क्या है वजह?

Mar 13, 2026 12:49 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Gold Silver Price Today: 4 कैरेट गोल्ड का रेट आज 158555 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, कल शाम इसकी कीमत 160303 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी कल शाम से अबतक सोने की कीमतों में 1748 रुपये की गिरावट आई है।

सोना हुआ 1748 रुपये सस्ता, चांदी का दाम ₹8350 गिरा, भाव गिरने के पीछे क्या है वजह?

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। सर्राफा बाजार में दोनों धातुओं की कीमत कल यानी गुरुवार के मुकाबले कमी आई है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 158555 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, कल शाम इसकी कीमत 160303 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी कल शाम से अबतक सोने की कीमतों में 1748 रुपये की गिरावट आई है। बता दें, कल दोपहर को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 159624 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच यह स्टॉक 9% चढ़ा, निवेशक क्यों खरीद रहे शेयर

चांदी का क्या है रेट

ibjarates के अनुसार चांदी आज 259951 रुपये प्रति किलोग्राम पर लुढ़क कर आ गई है। कल शाम को एक किलो चांदी का रेट 268301 रुपये था। कल शाम से आज दोपहर में चांदी की कीमतों में 8350 रुपये की गिरावट आई है। इससे पहले कल सुबह चांदी का रेट 263800 रुपये प्रति किलोग्राम था।

23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट?

आज शुक्रवार को 23 कैरेट गोल्ड का रेट 157920 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 145236 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बिक रहा है। 18 कैरेट गोल्ड का दाम 118916 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 92755 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। बता दें, इन कीमतों में जीएसटी और 3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

ये भी पढ़ें:युद्ध के बीच अडानी ग्रुप के इस कंपनी का शेयर आज 6% चढ़ा, 4 दिन में 40% की तेजी

क्यों सस्ता हो रहा है सोना?

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह डॉलर को माना जा रहा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच डॉलर मजबूत हो रहा है। जिसका नकरात्मक प्रभाव गोल्ड की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इस कारण सोने का भाव आज फिर गिरा है। बता दें, शादियों का सीजन समाप्त हो गया है। ऐसे में घरेलू बाजार गोल्ड की कीमतों में कमी साफ देखने को मिल रही है।

ये भी पढ़ें:1286% का रिटर्न, राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज का 98% हिस्सा खरीद रही कंपनी

गोल्ड की कीमतों में स्थिरता

9 मार्च को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 159568 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। इसके बाद 10 मार्च को गोल्ड का रेट 160436 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। गोल्ड का रेट 158000 रुपये से 160000 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Gold Gold Price Today Gold Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,