Gold Price Review: एक हफ्ते में सोना 10% उछला, कहीं कुछ बड़ा होने का संकेत तो नहीं

संक्षेप: Gold Price Review: अर्थशास्त्री पीटर शिफ ने एक सप्ताह में सोने की कीमतों में 10% तेजी के बीच कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि धातु में अचानक आई तेजी बाजार में उथल-पुथल का संकेत है।

Gold Price Review: बीते शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में लगातार पांचवें दिन बढ़त दर्ज की गई। इस सोने की कीमत 1.23% बढ़कर 4,379.93 डॉलर पर पहुंच गई। अर्थशास्त्री पीटर शिफ ने एक सप्ताह में सोने की कीमतों में 10% तेजी के बीच कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि धातु में अचानक आई तेजी बाजार में उथल-पुथल का संकेत है।

यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री और वैश्विक रणनीतिकार शिफ ने कहा, यह मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। सोना 4,370 डॉलर पर है। यह एक हफ्ते से भी कम समय में 10% की बढ़ोतरी है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है।

आर्थिक अनिश्चितता से मांग में तेज इजाफा बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश करने वालों की तरफ से कीमती धातुओं की मांग में तेज इजाफा हुआ है। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव को लेकर लगातार चिंता, क्षेत्रीय बैंकों में अस्थिरता और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की बढ़ती अटकलों ने भी निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर पलायन करने पर मजबूर किया है।

भू-राजनीतिक जोखिम, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, डॉलर की कमजोरी और ईटीएफ की बढ़ती मांग से सोने की कीमतों में उछाल आया है। कम ब्याज दरों वाले मौजूदा व्यापक आर्थिक माहौल ने सर्राफा जैसी गैर-उपज वाली संपत्तियों की स्थिति को और मजबूत किया है। रूस के विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबंधों ने भी निवेशकों की सतर्कता बढ़ा दी है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई है।

भारत समेत दुनिया में भी दिख रहा असर इस तेजी का असर दुनियाभर में दिख रहा है। भारत में, दिवाली से पहले, घरेलू सोने की कीमतें रिकॉर्ड पर पहुंच गईं हैं। इस साल अब तक, सोने में लगभग 70% की तेजी आई है, जबकि बेंचमार्क एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स में केवल 8% की मामूली वृद्धि हुई है।