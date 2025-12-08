आज का सोना भाव ₹132551 और नई ऊंचाई पर पहुंची चांदी, जीएसटी समेत ₹184473 पर

संक्षेप: Gold Price Today: आज सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमत जीएसटी समेत 184473 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। आज 24 कैरेट सोना जीएसटी समेत 132551 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121365 रुपये और 18 कैरेट 99372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

Gold Silver Price 8 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। चांदी 890 रुपये उछलकर 179100 रुपये प्रति किलो पर खुली और जीएसटी समेत 184473 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 178210 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 128592 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज 24 कैरेट सोना 128691 रुपये पर खुला। जीएसटी समेत इसकी कीमत अब 132551 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121365 रुपये और 18 कैरेट 99372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से केवल 2183 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव आज 8 दिसंबर को ऑल टाइम हाई 179100 रुपये किलो पर पहुंच गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 99 रुपये उछल कर 128122 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 131965 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 41रुपये चढ़कर 117831 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 121365 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 34 रुपये की तेजी के साथ 96478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 99372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 27 रुपये उछला है। आज यह 75253 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 77510 रुपये पर है।

इस साल सोना 52951 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 93083 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।