मुख्य बातें

Gold Price Outlook: सोने की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नवंबर में गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। MCX पर सोना एक महीने में करीब 13% तक टूट गया। इसके बाद कीमतों में जोरदार रिकवरी भी देखने को मिली है। ऐसे में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगले 6 महीने में सोने का भाव गिरकर 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ सकता है? आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स की मानें तो फिलहाल इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संकेत, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें और डॉलर की चाल आने वाले महीनों में सोने की दिशा तय करेंगे। हालांकि, कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

नवंबर में 13% तक क्यों टूट गया सोना?

नवंबर का महीना सोने में निवेश करने वालों के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। रिकॉर्ड स्तर के आसपास कारोबार कर रहे सोने की कीमतों पर अचानक दबाव बढ़ा और MCX पर गोल्ड फ्यूचर में करीब 13% तक की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी रही। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों ने भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाया।

दरअसल, जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में कारोबार करने वाला सोना दूसरे देशों के निवेशकों के लिए महंगा हो जाता है। इससे इसकी मांग प्रभावित हो सकती है। वहीं, बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर निवेशकों के लिए ब्याज देने वाले विकल्प आकर्षक हो जाते हैं, जबकि सोने से नियमित ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता।

हालांकि, नवंबर के आखिरी दिनों में सोने ने जोरदार वापसी की। MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर 26 नवंबर को गिरकर 1,17,906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। लेकिन, इसके बाद अगले दो कारोबारी सत्रों में इसमें 8,345 रुपये की तेजी आई और भाव 1,26,251 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया।

क्या ₹1 लाख से नीचे जाएगा सोना?

सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद निवेशकों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या गोल्ड का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे जा सकता है?

SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, फिलहाल सोने की कीमतों के 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे जाने की संभावना कम है। उनकी राय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ सकारात्मक संकेत और 2027 की पहली तिमाही में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना सोने को सहारा दे सकती है।

हाल के अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में बेरोजगारी भत्ते के लिए शुरुआती दावों में उम्मीद से कम बढ़ोतरी और घरों की बिक्री में सुधार देखने को मिला है। ये संकेत बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूती दिखा रही है। हालांकि, आने वाले समय में अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है, तो इसका फायदा सोने को मिल सकता है। आमतौर पर ब्याज दरें घटने पर सोने जैसे ऐसे निवेश विकल्पों की मांग बढ़ सकती है, जिनसे नियमित ब्याज नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि कम ब्याज दरों के माहौल में सोना रखने की अवसर लागत घट जाती है।

अगले 6 महीने में कहां तक जा सकता है सोने का भाव?

अगले 6 महीने के दौरान सोने की कीमतों को लेकर एक और अहम अनुमान सामने आया है। PL Capital के हेड ऑफ कमोडिटीज आशीष राजोडिया के मुताबिक, नवंबर की तेज गिरावट के बाद सोने और चांदी के बाजार में स्थिरता का दौर देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि अगले 6 महीनों में सोने की कीमतों में बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट के बजाय एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है।

राजोडिया के अनुमान के मुताबिक, इस अवधि में MCX पर सोने की कीमत 1,12,000 रुपये से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है। इस अनुमान के मुताबिक, फिलहाल सोने के 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे जाने का जोखिम कम दिखाई देता है। हालांकि, यह बाजार की मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित अनुमान है और इसमें बदलाव संभव है।

सोने की कीमतों पर इन 3 फैक्टर्स का रहेगा सबसे ज्यादा असर

आने वाले 6 महीनों में सोने की दिशा तय करने में कुछ ग्लोबल फैक्टर्स की अहम भूमिका रहेगी।

1- अमेरिकी डॉलर की चाल:- डॉलर में मजबूती आने पर सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, डॉलर कमजोर होने पर गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है।

2- अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें:- अगर फेडरल रिजर्व 2027 की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती करता है, तो सोने की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। इसके उलट ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए चुनौती बन सकती हैं।

3- बॉन्ड यील्ड में बदलाव:- अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होने पर निवेशकों का रुझान सोने से दूसरे निवेश विकल्पों की ओर जा सकता है। वहीं, यील्ड में गिरावट सोने के लिए सकारात्मक हो सकती है।

निवेशकों को अब क्या करना चाहिए?

सोने की कीमतों में हालिया गिरावट और उसके बाद आई रिकवरी को देखते हुए निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक, अगले 6 महीने में सोना 1,12,000 से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स के अनुमान निश्चित रिटर्न या कीमत की गारंटी नहीं होते। डॉलर, ब्याज दरों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में अचानक बदलाव आने पर सोने की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है।

नवंबर में करीब 13% की गिरावट के बावजूद सोने ने जिस तरह रिकवरी की है, उससे बाजार में फिर से उम्मीद जगी है। फिलहाल, जानकारों को सोने के 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे जाने की आशंका कम लग रही है। लेकिन, अगले 6 महीनों में गोल्ड की चाल काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और डॉलर की मजबूती पर निर्भर करेगी।