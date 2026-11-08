सोना अभी और गिरेगा या आएगी तेजी? WGC ने निवेशकों को दिए ये बड़े संकेत

मुख्य बातें

Gold Price Outlook: सोने की कीमतों में हाल की तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इस गिरावट के बीच WGC (World Gold Council) की ताजा रिपोर्ट ने एक अहम संकेत दिया है। WGC का मानना है कि सोना संभवतः अपने अंतरिम निचले स्तर यानी आखिरी बॉटम के करीब पहुंच रहा है और मौजूदा आर्थिक माहौल कीमतों में आगे रिकवरी का सपोर्ट कर सकता है। हालांकि, WGC ने यह भी साफ किया है कि तेजी की राह पूरी तरह आसान नहीं है। उसके एनालिसिस में सोने की मजबूत रिकवरी से जुड़े 3 ऐतिहासिक संकेतों में से दो संकेत पहले ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि तीसरे संकेत का इंतजार अभी बाकी है।

अक्टूबर में 6% से ज्यादा गिरा सोना

WGC के मुताबिक, अक्टूबर के अंत में सोने की कीमत 3,913 डॉलर प्रति औंस रही। पूरे महीने में इसमें करीब 6.3% की गिरावट दर्ज की गई और प्रमुख करेंसीज के मुकाबले भी सोना दबाव में रहा। जनवरी 2026 में सोना 5,405 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था। इसके मुकाबले मौजूदा लेवल काफी नीचे है। तेज गिरावट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोने में गिरावट का दौर खत्म होने वाला है? WGC का कहना है कि मौजूदा स्थिति को लंबी अवधि की मंदी के बजाय कीमतों में करेक्शन के तौर पर देखना ज्यादा उचित हो सकता है।

रिकवरी के 3 संकेत

WGC (World Gold Council) ने अपने ऐतिहासिक एनालिसिस में सोने की कीमतों में रिकवरी से जुड़े 3 प्रमुख संकेतों का जिक्र किया है। मौजूदा समय में इनमें से 2 स्थितियां बन चुकी हैं।

1- 200-डे एवरेज से काफी नीचे पहुंचा सोना

सोने की कीमत अपने 200-डे मूविंग एवरेज से करीब 10% नीचे कारोबार कर रही है। इसे तकनीकी रूप से एक महत्वपूर्ण स्थिति माना जा रहा है। WGC के अनुसार, जब कीमतें औसत स्तर से काफी नीचे पहुंचती हैं, तो बाजार में अत्यधिक बिकवाली का संकेत मिल सकता है।

2- डॉलर में मजबूत तेजी

दूसरा संकेत अमेरिकी डॉलर की मजबूती से जुड़ा है। डॉलर अपनी ऊंची रेंज में पहुंचा है। आमतौर पर मजबूत डॉलर सोने की कीमतों पर दबाव डाल सकता है, लेकिन WGC का मानना है कि डॉलर की तेज मजबूती के बाद सोने में बिकवाली का दबाव धीरे-धीरे कम हो सकता है।

3- अभी बाकी है पोजिशनिंग में पूरी गिरावट

तीसरा और अहम संकेत अभी पूरी तरह नहीं आया है। WGC के मुताबिक, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली रिकवरी के लिए इन पोजिशन में और कमी आना जरूरी हो सकता है।

पुराने आंकड़े क्या कहते हैं?

WGC ने 2005 के बाद के गोल्ड बियर मार्केट (Bear Markets) का अध्ययन किया। उसके मुताबिक, जिन मौकों पर रिकवरी से जुड़े 3 में से कम से कम दो संकेत मौजूद थे, वहां अगले 3 महीनों में सोने का औसत रिटर्न 4.2% रहा। इतना ही नहीं अध्ययन में लगभग 90% मामलों में अगले तीन महीने का रिटर्न सकारात्मक रहा। वहीं, जिन 5 ऐतिहासिक मौकों पर तीनों संकेत एक साथ मिले, उनमें सोने ने हर बार सकारात्मक रिटर्न दर्ज किया। हालांकि, WGC ने चेतावनी भी दी है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं का नमूना छोटा है और पुराने आंकड़ों को भविष्य की कीमतों की गारंटी नहीं माना जा सकता।

क्या सोना अभी और गिर सकता है?

यहां निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। WGC ने कहा है कि गिरावट का दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तकनीकी चार्ट पर सोना 3,857 डॉलर प्रति औंस के आसपास के 38.2% (Fibonacci Retracement) स्तर के ऊपर बना हुआ है। अगर कमजोरी जारी रहती है, तो कीमत इस स्तर को टेस्ट कर सकती है। लेकिन, रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सोना इस महत्वपूर्ण सपोर्ट के करीब पहुंचता है, तो यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए धीरे-धीरे खरीदारी बढ़ाने का मौका बन सकता है।

2011 जैसी बड़ी गिरावट से क्यों अलग है मौजूदा माहौल?

सोने की मौजूदा गिरावट की तुलना कई लोग 2011 के बाद आई लंबी मंदी से कर सकते हैं। लेकिन WGC का मानना है कि दोनों परिस्थितियां काफी अलग हैं। वर्तमान में वास्तविक ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर हैं, अमेरिकी डॉलर महंगा बना हुआ है और दुनिया में भू-राजनीतिक जोखिम भी कम नहीं हुए हैं। ऐसे में WGC को लगता है कि मौजूदा गिरावट को कई सालों तक चलने वाली बियर मार्केट (Bear Market) की शुरुआत मानना जल्दबाजी हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो सोने की कीमतों के पीछे मौजूद बुनियादी कारण अभी भी पूरी तरह कमजोर नहीं हुए हैं।

2026 के अंत तक किन बातों पर रहेगी नजर?

आने वाले महीनों में कई बड़े फैक्टर सोने की चाल तय कर सकते हैं। इनमें अमेरिका की राजनीतिक और नीतिगत परिस्थितियां, शेयर बाजार और क्रेडिट मार्केट की स्थिति अहम हो सकती है। अगर इक्विटी और क्रेडिट बाजारों में और कमजोरी आती है, तो निवेशकों की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। साथ ही महंगाई के रुझान और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की दिशा भी सोने की कीमतों पर असर डाल सकती है।

निवेशकों के लिए WGC का क्या संदेश?

WGC (World Gold Council) का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को सोने का बिल्कुल सटीक बॉटम पकड़ने की कोशिश करने के बजाय गिरावट के दौरान चरणबद्ध तरीके से निवेश बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने की कीमतों में अभी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। डॉलर, ब्याज दरों, वैश्विक तनाव और निवेशकों की खरीद-बिक्री का रुझान आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेगा।

WGC की रिपोर्ट सोने के निवेशकों के लिए एक दिलचस्प संकेत देती है। सोने में हाल की तेज गिरावट के बावजूद, रिकवरी से जुड़े तीन प्रमुख ऐतिहासिक संकेतों में से दो पहले ही मौजूद हैं। तीसरा संकेत मिलने पर तेजी की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं।