मुख्य बातें

Gold Price Outlook 2027: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद अब फिर तेजी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। जनवरी 2026 में करीब ₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला सोना गिरकर लगभग ₹1.22 लाख तक आ गया था। यानी अपने शिखर से इसमें करीब 32% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, पिछले दो कारोबारी सत्रों में कीमतों में सुधार हुआ है और सोना एक बार फिर ₹1.25 लाख के आसपास पहुंच गया है।

27 नवंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना ₹1,24,816 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसमें 2.08% की तेजी आई। वहीं, 24 कैरेट सोने का खुदरा भाव ₹1,25,440 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इससे पहले 26 नवंबर को दिसंबर एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर का भाव ₹1,22,349 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

कीमतों में इस उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोना 2027 के अंत तक फिर तेजी से ऊपर जा सकता है? क्या मौजूदा भाव पर निवेश करना सही रहेगा या अभी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? आइए समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और एक्सपर्ट्स की राय सोने की आगे की दिशा के बारे में क्या बता रही है।

2027 के अंत तक कहां पहुंच सकता है सोना?

हालिया गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में सोने को लेकर कुछ विशेषज्ञ सकारात्मक नजरिया बनाए हुए हैं। JP Morgan Private Bank की युक्सुआन टैंग के मुताबिक, निकट अवधि में सोने पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन मध्यम अवधि में इसकी संभावनाएं बेहतर हैं।

CNBC को दिए इंटरव्यू में टैंग ने कहा कि मौद्रिक नीतियों में सख्ती के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, दुनिया के केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और करेंसी की वैल्यू घटने से बचाव के लिए सोने की मांग इसके लिए मजबूत आधार तैयार कर सकती है। उनका अनुमान है कि 2027 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 4,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। दिए गए मौजूदा स्तर 3,648 डॉलर प्रति औंस के मुकाबले यह लगभग 26% की संभावित बढ़त को दर्शाता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ने का मतलब भारतीय बाजार में उतनी ही तेजी आना नहीं है। भारत में सोने का भाव डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति से भी प्रभावित होता है। इसलिए भारतीय निवेशकों का वास्तविक रिटर्न अलग हो सकता है।

सोने की कीमतों में गिरावट की

वजह क्या रही? मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ (Motilal Oswal Private Wealth) की अल्फा स्ट्रेटजिस्ट (Alpha Strategist) रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बदली उम्मीदें रहीं। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा मजबूत रहे। इसके साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाई। इससे बाजार में यह संभावना मजबूत हुई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में और सख्ती कर सकता है।

ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर दोनों मजबूत हुए। इसका असर सोने पर पड़ा, क्योंकि सोना निवेशकों को ब्याज या नियमित आय नहीं देता। ऐसे माहौल में कुछ निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और डॉलर जैसे विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के गोल्ड ETF और फ्यूचर बाजारों में बिकवाली ने भी कीमतों पर दबाव बढ़ाया।

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से मिल रहा सोने को सहारा

सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद इसकी निवेश मांग पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इससे सोने की कीमतों को लंबी अवधि में समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 में केंद्रीय बैंकों की शुद्ध सोने की खरीदारी 61 टन रही। यह साल 2026 में अब तक किसी एक महीने की सबसे ज्यादा खरीदारी थी। इस खरीदारी में पोलैंड और चीन की अहम भूमिका रही।

गोल्ड ETF में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। अक्टूबर में वैश्विक गोल्ड ETF में 19 टन का निवेश आया, जबकि 2026 की तीसरी तिमाही में कुल निवेश 211 टन रहा। इसके साथ ही दुनिया भर के गोल्ड ETF में सोने की कुल होल्डिंग बढ़कर रिकॉर्ड 4,256 टन पर पहुंच गई। तीसरी तिमाही में सोने की कुल निवेश मांग 480 टन रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 260 टन थी। हालांकि, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले मांग अभी भी 14% कम रही।

भारत में भी बढ़ी सोने की मांग

भारत में शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन के कारण सोने की मांग को सहारा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की तीसरी तिमाही में देश में सोने की ज्वेलरी की मांग तिमाही आधार पर 33% बढ़कर 100 टन हो गई। इसके अलावा, भारतीय गोल्ड ETF में भी निवेश तेजी से बढ़ा। सितंबर में गोल्ड ETF में निवेश 71% बढ़कर ₹4,451 करोड़ पर पहुंच गया।

मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) के मुताबिक, अक्टूबर में सोने की कीमतों में आई गिरावट को उसके बुनियादी आधार में कमजोरी के बजाय ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों में बदलाव के तौर पर देखना चाहिए। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ETF में निवेश और भारत में मौसमी मांग सोने के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, अगर अमेरिकी डॉलर और मजबूत होता है या ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होती है, तो निकट अवधि में सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

भारतीय निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए?

Giottus.com के CEO विक्रम सुब्बुराज के मुताबिक, अमेरिका की मजबूत आर्थिक वृद्धि और लगातार बनी हुई महंगाई के कारण दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना को लेकर बाजार में चर्चा तेज हुई है। ब्याज दरें बढ़ने और डॉलर मजबूत होने पर सोने जैसे ऐसे निवेश की मांग प्रभावित हो सकती है, जिससे नियमित ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में भारतीय बाजार में हालिया तेजी को देखते हुए जल्दबाजी में बड़ा निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।

सुब्बुराज का मानना है कि निवेशकों को सोने की कीमतों में रोजाना होने वाली तेजी देखकर खरीदारी करने से बचना चाहिए। इसके बजाय एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय अलग-अलग समय पर थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है।

निवेश करते समय अपनी कुल पूंजी का संतुलन बनाए रखना और लंबी अवधि का नजरिया रखना भी जरूरी है। खासकर तब, जब वैश्विक ब्याज दरों और डॉलर की दिशा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

क्या अभी सोने में निवेश का सही समय है?

सोने की कीमतों में आई हालिया रिकवरी से बाजार में उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन इसे तेजी की पक्की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी। एक तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, गोल्ड ETF में निवेश और भारत में ज्वेलरी की मांग कीमतों को सहारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी और मजबूत डॉलर सोने के लिए चुनौती बने हुए हैं।

ऐसे में निवेशकों के लिए बेहतर होगा कि वे केवल हालिया तेजी देखकर फैसला न लें। सोने में निवेश का उद्देश्य, समयावधि और जोखिम उठाने की क्षमता ध्यान में रखकर ही कदम उठाएं। 2027 के अंत तक कीमतों में तेजी की संभावना जरूर जताई जा रही है, लेकिन यह विशेषज्ञों का अनुमान है, कोई गारंटी नहीं।