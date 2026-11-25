शादी सीजन में किस भाव पर बिक रहा सोना, चांदी पर क्या अपडेट, चेक करें MCX के रेट
मुख्य बातें
- दिसंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव करीब 700 रुपये गिरकर 1,44,761 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया
- वहीं, सोने की बात करें तो इसकी कीमत में तेजी देखने को मिली
Gold and silver prices: शादी सीजन वाले माहौल में सोने और चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय हो सकता है। दरअसल, बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। हालांकि, बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में नरमी के साथ कारोबार शुरू हुआ। दिसंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव करीब 700 रुपये गिरकर 1,44,761 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं, सोने की बात करें तो इसकी कीमत में तेजी देखने को मिली। दिसंबर 2026 डिलीवरी वाला सोना 500 रुपये बढ़कर 1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
क्या है उतार-चढ़ाव की वजह?
बाजार में इस उतार-चढ़ाव की प्रमुख वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका है। CME FedWatch टूल के मुताबिक, बाजार दिसंबर की फेड बैठक में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की 96 फीसदी से ज्यादा संभावना मानकर चल रहा है। वहीं, 0.50 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना 4 पर्सेंट से भी कम है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) प्राइस इंडेक्स पर है। यह आंकड़ा फेडरल रिजर्व के लिए महंगाई का महत्वपूर्ण पैमाना है। फेड का लक्ष्य महंगाई दर को 2 फीसदी पर लाना है।
कैसे प्रभावित होती है कीमतें?
फेड रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने की स्थिति में सोने पर दबाव पड़ने की आशंका रहती है। दरअसल, सोना निवेशकों को ब्याज या नियमित रिटर्न नहीं देता। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशकों के लिए सोने में पैसा लगाने की आकर्षकता कम हो सकती है। इसके अलावा डॉलर मजबूत होने से भी सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन के मुताबिक, सोना और चांदी पिछले कारोबारी सत्र की तेजी को बरकरार नहीं रख सके। फेड की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका और महंगाई का दबाव दोनों कीमती धातुओं के लिए चुनौती बने हुए हैं।
उन्होंने बताया कि सोने के लिए 3,400 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजार में 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट है। चांदी के लिए 40 डॉलर प्रति औंस और 1,41,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर महत्वपूर्ण है। इन स्तरों के नीचे जाने पर दोनों धातुओं में और गिरावट आ सकती है। जैन ने निवेशकों को अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर नजर रखने और लंबी पोजीशन लेने की स्थिति में स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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