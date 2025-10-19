Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold Price on Diwali 2025 this year 51000 rupees costlier gold price from last year silver price also hike
₹51000 महंगा हुआ सोना, इस दिवाली सोने के दाम ने रच दिया है इतिहास, चेक रेट्स

₹51000 महंगा हुआ सोना, इस दिवाली सोने के दाम ने रच दिया है इतिहास, चेक रेट्स

संक्षेप: दिवाली और शादी के मौसम में जहां लोग सोने की खरीदारी को शुभ मानते हैं, वहीं कीमतों में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने आम ग्राहकों की जेब पर भारी असर डाला है। दिवाली से पहले सोने के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

Sun, 19 Oct 2025 11:53 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Price on Diwali 2025: दिवाली और शादी के मौसम में जहां लोग सोने की खरीदारी को शुभ मानते हैं, वहीं कीमतों में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने आम ग्राहकों की जेब पर भारी असर डाला है। दिवाली से पहले सोने के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बीते एक साल में सोना लगभग ₹51,000 प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। पिछले साल दिवाली के समय जहां सोने की कीमतें औसतन ₹79,820 प्रति 10 ग्राम के आसपास थीं, वहीं इस बार त्योहार से पहले यह बढ़कर ₹130350 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह रेट ibjarates.com के मुताबिक है।

क्या है एनालिस्ट की राय

एनालिस्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी, और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारणों से सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले महीनों में भी सोने में तेजी का रुख बना रह सकता है।

ग्राहकों का बदला रुख

बता दें कि सोने की बढ़ती कीमतों के चलते अब ज्वेलरी बाजारों में खरीदारी का रुख भी बदला है। कई ग्राहक अब हल्के वजन के डिजाइन और छोटे गहनों की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि निवेशक गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड की ओर झुक रहे हैं।

धनतेरस पर क्या था रेट

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से नीचे गिरकर 2,400 रुपये की गिरावट के साथ 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गयीं। हालांकि, दिवाली त्योहार की शुरुआत के साथ धनतेरस पर देशभर में आभूषण दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली यह बहुमूल्य धातु शुक्रवार को 3,200 रुपये की तेजी के साथ 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी भारी गिरावट देखी गई और यह 2,400 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। पिछले सत्र में यह 1,34,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। पिछले साल 29 अक्टूबर 2024 को मनाए गए धनतेरस पर 24 कैरेट सोने की कीमत 81,400 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो इस बार बढ़कर 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। यानी एक साल में इसकी कीमत में 51,000 रुपये अथवा 62.65 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।" लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रखते हुए चांदी की कीमतें शनिवार को 7,000 रुपये गिरकर 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गईं। शुक्रवार को चांदी 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Gold Price अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।