₹1.35 लाख तक सोना और चांदी ₹2.30 लाख, टूटेंगे अभी और रिकॉर्ड! एक्सपर्ट का बड़ा दावा

Gold Price Today: सोना अभी और महंगा होगा। चांदी की चमक और बढ़ेगी। यह कहना है घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि गोल्ड का रेट COMEX पर 4250 डॉलर से 4500 डॉलर प्रति आउंस जा सकता है। घरेलू मार्केट में यह 1.28 लाख रुपये से 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। चांदी की कीमतों में लेकर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह 75 डॉलर प्रति आउंस तक COMEX पर जा सकता है। घरेलू बाजारों में यह 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट्स में कहा है कि अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा तो सोने और चांदी के दाम मीडियम से लॉन्ग टर्म में यहां पहुंच सकते हैं।

बीते कुछ महीने में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 2025 में चांदी की कीमतों में 60 प्रतिशत तक की तेजी आई है। जोकि इस दशक की सबसे बड़ी उछाल में से एक है।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि हालिया तेजी पहले की तेजी से काफी अलग है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि मौजूदा समय में तेजी की बड़ी वजह चीन, तुर्की, इंडिया और अरब देश हैं। एशिया इस समय ग्लोबल बुलियन का केंद्र बिंदु बन चुका है। वहीं, पहले कीमतों में तेजी के पीछे की वजह पश्चिमी देशों की अस्थिरता थी।

अकेले भारत ने मौजूदा वर्ष के तीसरी तिमाही में 300 टन गोल्ड और 3000 टन सिल्वर इंपोर्ट किया है। भारत सही एशिया के कई देश गोल्ड को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं। जिसकी वजह से भी कीमतों पर असर पड़ा है।

अन्य क्या कारण हैं? 1-डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चला आया है। रुपया मजबूत हो रहा है।

2- कमजोर लेबर डाटा के बाद भी अमेरिकी फेड रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों में कटौती भी एक वजह है।

3- जापान और चीन में राजनैतिक अस्थिरता ने भी गोल्ड की कीमतों को प्रभावित किया है।

दिवाली की वजह से बड़ी डिमांड घरेलू बाजार में भी डिमांड काफी बढ़ गई है। कीमतों में तेजी के बाद दिवाली की वजह से सोने और चांदी की जमकर खारीदारी लोग कर रहे हैं। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 में से 7 सालों के दौरान दिवाली पर गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है।