सोने का भाव आ सकता है ₹1.25 लाख पर, ₹1.50 लाख तक लुढ़क सकती है चांदी
मुख्य बातें
- Gold Silver Price: आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में 1.25 लाख रुपये और चांदी में 1.50 लाख रुपये के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं
- हालांकि, यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में अहम सपोर्ट स्तर टूटने पर ही संभव होगी
अमेरिका में महंगाई बढ़ने और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। गुरुवार सुबह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 4,000 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गया। वहीं, चांदी भी फिसलकर 51.16 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला।
MCX पर सोने का भाव करीब 550 रुपये गिरकर 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी की कीमत 1,700 रुपये से ज्यादा टूटकर 1.83 लाख रुपये प्रति किलो के नीचे आ गई।
क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई बढ़ने से दिसंबर 2026 में फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है। दूसरा, अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने से सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं की मांग कमजोर हुई है।
सोने-चांदी में कितनी और गिरावट संभव?
SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोने-चांदी में फिलहाल तेजी पर बिकवाली की रणनीति बेहतर हो सकती है। दिसंबर में फेड की बैठक के बाद क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के चलते बड़े निवेशक अपनी पोजीशन घटा सकते हैं। वहीं, महंगाई की चिंता के कारण नई बड़ी खरीदारी की संभावना भी कम है।
उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,800 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम सपोर्ट है। इसके टूटने पर कीमत 3,400 से 3,350 डॉलर तक गिर सकती है। वहीं, चांदी के लिए 50 और 48 डॉलर प्रति औंस के स्तर अहम सपोर्ट हैं। इनके टूटने पर चांदी 42 डॉलर और यहां तक कि 40 डॉलर प्रति औंस तक फिसल सकती है।
भारत में ₹1.25 लाख तक आ सकता है सोना
अनुज गुप्ता के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोने का तत्काल सपोर्ट 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,800 डॉलर के नीचे टिकता है तो MCX पर इसकी कीमत 1.30 लाख से 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकती है।
इसी तरह चांदी के लिए 1.75 लाख और 1.68 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर अहम सपोर्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 48 डॉलर के नीचे फिसलती है तो MCX पर भाव 1.55 लाख से 1.48 लाख रुपये प्रति किलो तक आ सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने-चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें