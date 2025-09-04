₹1.25 लाख पर पहुंच सकता है सोने का भाव, 3 दिन में ₹3633 हुआ महंगा

Gold Price Outlook: ICICI बैंक के आर्थिक अनुसंधान समूह की रिपोर्ट के अनुसार सोना 2025 में 99,500 रुपये से 1,10,000 रुपये प्रति दस ग्राम के बीच कारोबार करेगा। वहीं, 2026 की पहली छमाही में इसकी कीमत 1,10,000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक बढ़ जाएगी।

Gold Price Outlook: इस सितंबर के पहले 3 दिनों में सोना 3633 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 5648 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी। अगर तेजी ऐसे ही जारी रही तो सोना सवा लाख रुपये पर पहुंचने में भी देर नहीं लगाएगा।

बुधवार को 24 कैरेट सोना 106021 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर खुला। इस पर जीएसटी अभी नहीं लगा है।

रिपोर्ट के अनुसार अगर रुपया डॉलर के मुकाबले अनुमानित स्तर से कहीं अधिक कमजोर होता है तो आर्थिक अनुमान पर अतिरिक्त जोखिम पैदा हो सकते हैं। इस अवधि के लिए डॉलर-रुपया विनिमय दर का औसत 87.00 से 89.00 के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है।

सोने की कीमतों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि 2025 में अब तक वैश्विक सोने की कीमतों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2025 के बाकी समय में वैश्विक सर्राफा औसतन 3,400 से 3,600 डॉलर प्रति औंस रहेगा और 2026 की पहली छमाही में और बढ़कर 3,600 से 3,800 डॉलर प्रति औंस हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो इन सीमाओं में और भी वृद्धि हो सकती है।