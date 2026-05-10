Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gold Price Today: गोल्ड का रेट 3583 रुपये बढ़ा, चांदी की कीमतोंं में 15968 रुपये का इजाफा, चेक करें आज का दाम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Gold Price Updates: सोने का रेट लगातार पिछले हफ्ते एक में लगातार बढ़ रहा है। सोने का रेट 3583 रुपये बढ़ा है। चांदी की कीमतों में 15968 रुपये का इजाफा हुआ है। 

Gold Price Today: गोल्ड का रेट 3583 रुपये बढ़ा, चांदी की कीमतोंं में 15968 रुपये का इजाफा, चेक करें आज का दाम

Gold Price Updates: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। बीते हफ्ते गोल्ड का रेट 151000 रुपये के पार पहुंच गया। वहीं, सिल्वर का रेट भी 255000 को क्रॉस कर गया है। घरेलू बाजार में शादियों का सीजन है। जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें, गोल्ड के रेट में 3583 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। वहीं, चांदी की कीमतों में 15698 रुपये प्रति किलोग्राम की बढोतरी दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:सरकारी कंंपनी का नेट प्रॉफिट तेजी के साथ बढ़ा, डिविडेंड का भी ऐलान

क्या चल रहा है 24 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold price today updates)

इंडियन बुलियंस ज्वैवलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 151140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 8 मई को 23 कैरेट गोल्ड का रेट 150535 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 138444 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का कैरेट 113355 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 88417 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। बता दें, शुक्रवार को एक किलोग्राम चांदी का रेट 255200 रुपये प्रति किलोग्राम था।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते शेयर बाजार में जारी रहेगी तेजी या थम जाएगी रफ्तार, जानें एक्सपर्ट्स राय

5 मई को क्या था गोल्ड रेट (Gold price hike news)

मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 147557 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड का रेट 146966 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 135162 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 110668 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 86321 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। बता दें, चांदी का रेट इस दिन 239502 रुपये प्रति किलोग्राम था।

क्यों फिर से बढ़ने लगा है गोल्ड का रेट? (Gold Rates Today)

सोने की कीमतों में जारी तेजी के पीछे की दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह घरेलू स्तर डिमांड बढ़ना है। शादियों के इस सीजन में गोल्ड की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। जिसका असर सोने की कीमतों पर भी पड़ रह है।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर की कीमतों में हुआ है कोई बदलाव? यहां चेक करें आज का रेट

दूसरी वजह वैश्विक स्तर पर हो रहे समाधान के प्रयास को माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह समझौता दोनों देशों के बीच हो जाता है तो इससे कच्चे तेल का रेट घट जाएगा। इसका फायदा गोल्ड को होगा।

क्यों गिरने लगा था गोल्ड का रेट (Gold Price Today)

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह युद्ध भी था। युद्ध की वजह से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। जिसकी वजह से दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। जिसका नकारात्मक असर सोने के मार्केट पर पड़ा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Gold Price Gold Gold Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,