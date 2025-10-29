Gold Price Today: सोना हुआ ₹1309 महंगा, चांदी की कीमतों में करीब ₹4000 की तेजी, फिर रिकॉर्ड हाई पर जाएगा गोल्ड?

संक्षेप: Gold Price Today: बीते 13 दिनों से चली आ रही सोने की कीमतों में गिरावट आज बुधवार को थम गई। सर्राफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में आज उछाल दर्ज किया गया है। चांदी भी कल के मुकाबले करीब 4000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है।

Gold Price Today: बीते 13 दिनों से चली आ रही सोने की कीमतों में गिरावट आज बुधवार को थम गई। सर्राफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में आज उछाल दर्ज किया गया है। चांदी भी कल के मुकाबले करीब 4000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। बता दें, सोने की कीमतो में आज बुधवार को 1309 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है।

कितना हुआ रेट आज बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 119352 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। कल शाम को यह 118043 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा था। Ibjarates के डाटा के अनुसार कल के मुकाबले आज बुधवार को गोल्ड की कीमतों में 1309 रुपये प्रति 10 ग्राम को इजाफा हुआ है।

23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 1,18,874 रुपये, 22 कैरेट का दाम 109326 रुपये और 18 कैरेट का दाम 89514 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। बता दें, 14 कैरेट गोल्ड आज सर्राफा बाजार में 69821 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है।

चांदी की कीमतों में भी उछाल सिर्फ सोना ही नहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। चांदी का भाव आज 145728 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। कल यही 141896 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था। कल के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में 3832 रुपये का इजाफा हुआ है।

13 दिन के बाद सोने की कीमतों में दिखी तेजी सोने का भाव 17 अक्टूबर को सर्राफा बाजार में 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके बाद से लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से तेजी दर्ज की गई है।

एक्सपर्ट्स जता रहे थे तेजी की उम्मीद गोल्ड की कीमतों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से हो रही जमकर खरीदारी है।