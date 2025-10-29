Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold price jumped 1309 rupee silver price rise nearly 4000 rupee can it touch again record high
Gold Price Today: सोना हुआ ₹1309 महंगा, चांदी की कीमतों में करीब ₹4000 की तेजी, फिर रिकॉर्ड हाई पर जाएगा गोल्ड?

Gold Price Today: सोना हुआ ₹1309 महंगा, चांदी की कीमतों में करीब ₹4000 की तेजी, फिर रिकॉर्ड हाई पर जाएगा गोल्ड?

संक्षेप: Gold Price Today: बीते 13 दिनों से चली आ रही सोने की कीमतों में गिरावट आज बुधवार को थम गई। सर्राफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में आज उछाल दर्ज किया गया है। चांदी भी कल के मुकाबले करीब 4000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। 

Wed, 29 Oct 2025 02:18 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Price Today: बीते 13 दिनों से चली आ रही सोने की कीमतों में गिरावट आज बुधवार को थम गई। सर्राफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में आज उछाल दर्ज किया गया है। चांदी भी कल के मुकाबले करीब 4000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। बता दें, सोने की कीमतो में आज बुधवार को 1309 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है।

कितना हुआ रेट

आज बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 119352 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। कल शाम को यह 118043 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा था। Ibjarates के डाटा के अनुसार कल के मुकाबले आज बुधवार को गोल्ड की कीमतों में 1309 रुपये प्रति 10 ग्राम को इजाफा हुआ है।

23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 1,18,874 रुपये, 22 कैरेट का दाम 109326 रुपये और 18 कैरेट का दाम 89514 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। बता दें, 14 कैरेट गोल्ड आज सर्राफा बाजार में 69821 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा है।

ये भी पढ़ें:EPFO में बड़े रिफॉर्म की तैयारी, 11 साल बाद बदल सकता है यह नियम

चांदी की कीमतों में भी उछाल

सिर्फ सोना ही नहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। चांदी का भाव आज 145728 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। कल यही 141896 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा था। कल के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में 3832 रुपये का इजाफा हुआ है।

13 दिन के बाद सोने की कीमतों में दिखी तेजी

सोने का भाव 17 अक्टूबर को सर्राफा बाजार में 1,30,874 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके बाद से लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से तेजी दर्ज की गई है।

एक्सपर्ट्स जता रहे थे तेजी की उम्मीद

गोल्ड की कीमतों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से हो रही जमकर खरीदारी है।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख के नीचे नहीं आएगा सोना, खरीदने का अच्छा मौका! गिर चुका करीब ₹13000 भाव

शादियों का सीजन नजदीक

भारत में शादियों का लम्बा सीजन शुरू हो रहा है। जिसकी वजह से एक बार फिर से फिजिकल गोल्ड की मांग में इजाफा होगा। इसका असर सोने की कीमतों पर साफ देखने को मिलेगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Price Gold Rate Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।