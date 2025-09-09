gold price is on the seventh sky for the first time it has crossed rs 112000 with gst सोने का भाव सातवें आसमान पर, पहली बार GST संग ₹112000 के पार, Business Hindi News - Hindustan
सोने का भाव सातवें आसमान पर, पहली बार GST संग ₹112000 के पार

Gold Silver Price 9 September:  जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 128429 रुपये किलो हो गई है। जबकि, सोना पहली बार 112417 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग 23 कैरेट की कीमत अब 111967 रुपये हो गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:30 PM
Gold Silver Price 9 September: सोने-चांदी के भाव में आज एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 128429 रुपये किलो हो गई है। जबकि, सोना पहली बार 112417 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आइबीजेए के मुताबिक सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 124413 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 108037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

नए ऑल टाइम हाई पर सोना

सोना 1106 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी नए ऑल टाइम हाई 109143 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी के रेट में 276 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इस सितंबर में सोना 4351 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 8839 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक आज चांदी बिना जीएसटी 124689 रुपये पर खुली। अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1106 रुपये चढ़कर 108706 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 111967 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1013 रुपये उछल कर 99975 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 102974 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 829 रुपये बढ़कर 81857 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 84312 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 65764 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

