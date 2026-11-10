दुनिया में 21% गिरा सोना, लेकिन भारत में सिर्फ 15% का नुकसान; समझिए रुपये का पूरा खेल

मुख्य बातें

Gold Price in India: साल 2026 में सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। लेकिन, दुनियाभर के बाजारों में सोने की कीमतों में जितनी बड़ी गिरावट हुई, भारतीय निवेशकों को उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। एक्सिस म्यूचुअल फंड की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जनवरी से 30 अक्टूबर 2026 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के हिसाब से सोना 21.4% गिरा, जबकि भारत में रुपये के हिसाब से इसकी कीमत में करीब 14.9% की गिरावट आई, यानी दोनों बाजारों के रिटर्न में करीब 6.5 प्रतिशत अंक का अंतर रहा। इसके पीछे सिर्फ सोने की कीमत नहीं, बल्कि भारतीय रुपये की कमजोरी और इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) जैसे घरेलू कारणों ने भी अहम भूमिका निभाई।

दुनिया में ज्यादा गिरा, भारत में कम कैस?

भारत अपनी सोने की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। इसलिए भारतीय खरीदारों के लिए सोने की कीमत तय करते समय सिर्फ ग्लोबल गोल्ड प्राइस ही नहीं, बल्कि डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट भी महत्वपूर्ण होता है। 2026 के दौरान रुपया करीब ₹89 से कमजोर होकर ₹96 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया, जब रुपया कमजोर होता है, तो डॉलर में खरीदा जाने वाला सोना भारतीय बाजार में महंगा पड़ता है।

इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत गिरने के बावजूद भारत में गिरावट का असर कुछ हद तक कम हो गया। इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 10% सस्ता हो जाए, लेकिन इसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 5% कमजोर हो जाए, तो भारतीय बाजार में कीमतों में गिरावट काफी कम रह सकती है।

इंपोर्ट ड्यूटी ने भी दिया घरेलू कीमतों को सहारा

एक्सिस म्यूच्युअल फंड (Axis Mutual Fund) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी (Gold Import Duty) में बढ़ोतरी भी घरेलू कीमतों के लिए एक सहारा बनी। रिपोर्ट में मार्च 2026 के दौरान इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने का जिक्र है। इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) बढ़ने से विदेश से आने वाले सोने की लागत बढ़ जाती है।

इसका असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ सकता है, यानी भारतीय बाजार में सोने की कीमत को समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि लंदन या अमेरिकी बाजार में गोल्ड कितना ऊपर या नीचे गया। रुपये की चाल, आयात शुल्क और घरेलू मांग भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

नवंबर में फिर लौटी सोने की चमक

अक्टूबर तक की बड़ी गिरावट के बाद नवंबर में घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,38,880 प्रति 10 ग्राम था, जो 9 नवंबर को बढ़कर ₹1,44,600 पहुंच गया, यानी सिर्फ कुछ दिनों में कीमत में ₹5,720 या करीब 4.12% की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि में 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,300 से बढ़कर ₹1,32,550 प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें भी करीब ₹5,250 की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, इस दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव काफी तेज रहा। 5 नवंबर को 24 कैरेट सोना करीब ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा, जिसके बाद कीमतों में कुछ गिरावट आई और फिर रिकवरी देखने को मिली।

इतनी गिरावट के बाद भी गोल्ड पर बुलिश क्यों है Axis MF?

तेज करेक्शन के बावजूद एक्सिस म्यूच्युअल फंड (Axis Mutual Fund) ने गोल्ड (Gold) को लेकर अपना सकारात्मक रुख बरकरार रखा है। फंड हाउस का मानना है कि आने वाले समय में ब्याज दरों और डॉलर की दिशा सोने के लिए अहम साबित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार भविष्य में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर एक निश्चित अनुमान लगा रहा है। Axis MF का मानना है कि Fed बाजार की अपेक्षाओं से पहले रेट हाइक (Rate Hike) रोक सकता है। अगर ब्याज दरों में तेजी जल्दी रुकती है, तो डॉलर और रियल यील्ड (Real Yields) पर दबाव आ सकता है। ऐसी स्थिति को आमतौर पर गोल्ड के लिए सकारात्मक माना जाता है।

सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी दे रही है सहारा

सोने की डिमांड को सपोर्ट देने वाला एक और बड़ा फैक्टर सेंट्रल बैंक्स (Central Banks) की खरीदारी है। एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में सेंट्रल बैंक्स (Central Banks) की नेट गोल्ड पर्चेज (Net Gold Purchases) में तेज बढ़ोतरी हुई। पहली तिमाही में यह 57 टन थी, जो दूसरी तिमाही में बढ़कर 289 टन पहुंच गई। सेंट्रल बैंक्स (Central Banks) की लगातार खरीदारी बाजार में गोल्ड (Gold) की लंबी अवधि की मांग को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है।

भारतीय निवेशकों को किन बातों पर रखनी चाहिए नजर?

रुपये की कमजोरी और इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) ने अब तक भारतीय गोल्ड प्राइस (Gold Prices) को कुछ सुरक्षा दी है, लेकिन यह सुरक्षा हमेशा बनी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर भविष्य में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है, तो आयातित सोना भारतीय बाजार में सस्ता हो सकता है। इसी तरह अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में कमी करती है, तो घरेलू कीमतों पर दबाव आ सकता है, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड (Gold) की कीमत स्थिर बनी रहे। वहीं, अगर रुपया कमजोर होता रहता है, तो यह घरेलू गोल्ड प्राइस (Gold Prices) को सहारा दे सकता है।

गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए क्या है सबक?

इस साल के आंकड़े एक अहम बात बताते हैं। भारतीय निवेशकों का गोल्ड रिटर्न (Gold Return) सिर्फ ग्लोबल गोल्ड प्राइस (Global Gold Price) से तय नहीं होता। डॉलर-रुपी एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी और घरेलू बाजार की परिस्थितियां भी निवेश के रिटर्न में बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। इसलिए गोल्ड में निवेश करने वाले लोगों को कीमतों में अचानक आई तेजी या गिरावट के आधार पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए। एक्सिस म्यूच्युअल फंड (Axis Mutual Fund) का भी मानना है कि गोल्ड को शॉर्ट-टर्म स्पेकुलेशन के बजाय पोर्टफोलियो डायवर्सीफिकेशन (Portfolio Diversification) के एक हिस्से के रूप में देखना बेहतर हो सकता है।