मुख्य बातें

सोने-चांदी के लिए एक और आफत आ गई। अमेरिका के नए टैरिफ प्लान से एक दिन पहले उछलने वाला सोना धड़ाम से गिर गया। चांदी बुरी तरह टूट गई। सोमवार को 2.7 प्रतिशत की जोरदार तेजी के बाद मंगलवार को सोने की कीमत 2 प्रतिशत टूटकर 3,562.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, चांदी की कीमतों में 5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई और यह 40.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

जहां तक घरेलू मार्केट की बात करें तो मंगलवार रात MCX पर सोना 122250 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। इसमें 0.06 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि, चांदी के रेट में 0.20% गिरावट दर्ज की गई और यह 145150 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई।

टैरिफ बढ़ाने की तैयारी, गिरे बाजार दरअसल, अमेरिकी व्हाइट हाउस की ओर से इंपोर्टेड सामान पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी की खबर से दुनियाभर के शेयर बाजारों में बिकवाली शुरू हो गई। ऐसे माहौल में निवेशक नुकसान की भरपाई के लिए सोने जैसी संपत्तियां भी बेच रहे हैं। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा है।

ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से भी दबाव सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका भी है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के चेयरमैन जॉन विलियम्स ने सोमवार को कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अभी और काम करना बाकी है। बाजार को दिसंबर की बैठक में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका है।

ब्याज दरें बढ़ने से सोने में निवेश का आकर्षण कम होता है, क्योंकि सोने पर निवेशकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक मानी जाती हैं।

सोने की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के संकेत सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का संकेत देने वाला CBOE वोलैटिलिटी इंडेक्स भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। पिछले सप्ताह यह सात महीने के हाई पर पहुंच गया था। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले एक महीने तक सोने की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नजर निवेशकों की नजर अब अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) प्राइस इंडेक्स पर है। यह महंगाई का वह पैमाना है, जिसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी नीतियां तय करने में सबसे ज्यादा महत्व देता है। महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा रहने पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका मजबूत हो सकती है। इससे डॉलर मजबूत होने और सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है।