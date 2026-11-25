सोने के भाव 1 दिन की तेजी के बाद 2% टूटे; चांदी भी 5% फिसली, अब कौन सी आ गई आफत?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: सोमवार को 2.7 प्रतिशत की जोरदार तेजी के बाद मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट आ गई
- इंटरनेशनल मार्केट में सोना3,562.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया
- वहीं, चांदी 40.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई
- MCX पर सोना 122250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है
सोने-चांदी के लिए एक और आफत आ गई। अमेरिका के नए टैरिफ प्लान से एक दिन पहले उछलने वाला सोना धड़ाम से गिर गया। चांदी बुरी तरह टूट गई। सोमवार को 2.7 प्रतिशत की जोरदार तेजी के बाद मंगलवार को सोने की कीमत 2 प्रतिशत टूटकर 3,562.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, चांदी की कीमतों में 5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई और यह 40.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
जहां तक घरेलू मार्केट की बात करें तो मंगलवार रात MCX पर सोना 122250 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। इसमें 0.06 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि, चांदी के रेट में 0.20% गिरावट दर्ज की गई और यह 145150 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई।
टैरिफ बढ़ाने की तैयारी, गिरे बाजार
दरअसल, अमेरिकी व्हाइट हाउस की ओर से इंपोर्टेड सामान पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी की खबर से दुनियाभर के शेयर बाजारों में बिकवाली शुरू हो गई। ऐसे माहौल में निवेशक नुकसान की भरपाई के लिए सोने जैसी संपत्तियां भी बेच रहे हैं। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा है।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से भी दबाव
सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका भी है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के चेयरमैन जॉन विलियम्स ने सोमवार को कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अभी और काम करना बाकी है। बाजार को दिसंबर की बैठक में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका है।
ब्याज दरें बढ़ने से सोने में निवेश का आकर्षण कम होता है, क्योंकि सोने पर निवेशकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक मानी जाती हैं।
सोने की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के संकेत
सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का संकेत देने वाला CBOE वोलैटिलिटी इंडेक्स भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। पिछले सप्ताह यह सात महीने के हाई पर पहुंच गया था। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले एक महीने तक सोने की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नजर
निवेशकों की नजर अब अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) प्राइस इंडेक्स पर है। यह महंगाई का वह पैमाना है, जिसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी नीतियां तय करने में सबसे ज्यादा महत्व देता है। महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा रहने पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका मजबूत हो सकती है। इससे डॉलर मजबूत होने और सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है।
2027 के अंत तक 4,500 डॉलर पहुंच सकता है सोना
हालांकि, लंबी अवधि में सोने को लेकर जेपी मॉर्गन का नजरिया सकारात्मक है। बैंक के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और 2027 की पहली तिमाही से फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में स्थिरता सोने की रिकवरी में मदद कर सकती है। इसके बाद 2028 की पहली छमाही में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। ऐसे में 2027 के अंत तक सोने की कीमत 4,500 डॉलर प्रति औंस (करीब 4.18 लाख रुपये) तक पहुंच सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें