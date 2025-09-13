gold price hit record high this is right to invest check expert advice सोने का भाव रिकॉर्ड हाई पर, क्या इस समय निवेश करने पर मिलेगा फायदा?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold price hit record high this is right to invest check expert advice

सोने का भाव रिकॉर्ड हाई पर, क्या इस समय निवेश करने पर मिलेगा फायदा?

Gold Price Today: पिछले एक साल में गोल्ड ने निवेशकों को धांसू रिटर्न दिया है। इस हफ्ते घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले एक साल में जहां निफ्टी50 में महज 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 02:59 PM
share Share
Follow Us on
सोने का भाव रिकॉर्ड हाई पर, क्या इस समय निवेश करने पर मिलेगा फायदा?

Gold Price Today: पिछले एक साल में गोल्ड ने निवेशकों को धांसू रिटर्न दिया है। इस हफ्ते घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले एक साल में जहां निफ्टी50 में महज 1 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। तो वहीं गोल्ड की कीमतों में 53 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। लेकिन सवाल है कि क्या गोल्ड में निवेश करने का यह सही समय है? आइए जानते हैं.....

ये भी पढ़ें:1800 रुपये में अपने शेयर वापस खरीदेगी यह धाकड़ कंपनी, किया ऐलान

क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने नोट्स में कहा है कि कई रिटेल निवेशक इस लेवल पर गोल्ड के पहुंचने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। नोट्स में ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि निवेशक अपने पुराने सोने को मौजूदा लेवल पर बेचकर गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सही अप्रोच होगा कि आप गोल्ड किस तरीक से होल्ड किए हुए हैं। ज्वैलरी को ट्रेडिंग एसेट के तौर नहीं देखा जा सकता है। ऐसे निवेशक जो गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर फ्यूचर्स में निवेश किए हैं वो इस समय कुछ हिस्से का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:10% टूट चुका है यह स्टॉक, IPO प्राइस से फिर भी 60% ज्यादा

क्यों बढ़ रहा है गोल्ड का भाव

ट्रंप जब अमेरिकी चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने का भरोसा दिया था। लेकिन अबतक वो सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं, इजरायल ने कतर पर कई हवाई हमले किए हैं। जिससे कुछ लोगों की जान गई है। इन दो बड़ी वजहों ने गोल्ड की तरफ निवेशकों को जाने पर मजबूर किया है।

ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में लोगों का खर्च बढ़ रहा है। जिसकी वजह से वहां महंगाई बढ़ रही है। और साथ-साथ बेरोजगारी दर में इजाफा हो रहा है। इसके इतर एससीओ की मीटिंग ने भी अमेरिका के सामने के दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर को खड़ा कर दिया है। इन्ही सभी प्रमुख कारणों की वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है।

(यह गोल्ड में निवेश की सलाह नहीं है। गोल्ड की कीमतों में उतार और चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। ऐसे में किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं।)

Gold Price Gold Rate Gold Rate Today In Bullion Markets
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।