मुख्य बातें

Gold price forecast: सोने की कीमतों में पिछले दो दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में सोने का भाव किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के ब्याज दरों पर फैसले से तय हो सकता है। फेडरल रिजर्व की अगली बैठक 8 और 9 दिसंबर 2026 को होने वाली है। इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर फैसला 9 दिसंबर को आने की उम्मीद है। दरअसल, सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद ब्याज दरें बढ़कर 3.75% से 4% के बीच पहुंच गई थीं। अक्टूबर की बैठक में फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। अब दिसंबर की बैठक में एक बार फिर दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ब्याज दरें बढ़ने से गिरता है सोने का भाव? जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि सोना निवेशकों को ब्याज के रूप में कोई कमाई नहीं देता। वहीं, बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड में निवेश करने पर ब्याज मिलता है। ऐसे में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशकों के लिए बैंक और बॉन्ड जैसे विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इसके अलावा डॉलर मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है।

MCX पर सोने का क्या है भाव? सोना जनवरी में अपने करीब 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर से गिरकर लगभग 1.22 लाख रुपये तक आ गया था। हालांकि, पिछले दो कारोबारी सत्रों में इसमें फिर तेजी देखने को मिली है। 27 नवंबर को MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर दोपहर 1:24 बजे 2.52 फीसदी की तेजी के साथ 1,25,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

आगे कहां तक जा सकता है सोना? लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, लेमॉन के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग का कहना है कि सोने में पिछले दो दिनों से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन यह तेजी आगे भी बनी रहेगी या

नहीं, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। उनके मुताबिक, अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं और डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की तेजी पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि, दुनिया में जारी तनाव, केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग से कीमतों को सहारा मिल सकता है। गौरव गर्ग ने मौजूदा 1,24,952 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव के आधार पर अनुमान लगाया है कि दिसंबर 2026 के अंत तक सोने की कीमत 1.22 लाख से 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है। वहीं, अगले 12 महीनों में सोने का भाव बढ़कर 1.35 लाख से 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।