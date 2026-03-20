Gold Price: ईद से पहले सोना सस्ता, दुबई में खरीदारी की बहार, क्या अभी खरीदना सही समय?
Gold Price UAE: ईद से पहले यूएई में सोना 80-90 दिरहम सस्ता हुआ, दुबई गोल्ड सूक में बढ़ी खरीदारी। जानिए क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम और क्या अभी खरीदना सही मौका है या नहीं।
यूएई में सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने बाजार में नई जान फूंक दी है। कई हफ्तों तक ऊंचे स्तर पर रहने के बाद अब गोल्ड रेट में तेज गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों के लिए बड़ा मौका बन गया है। ईद-उल-फितर से ठीक पहले आई इस गिरावट ने दुबई के गोल्ड मार्केट में जबरदस्त रौनक लौटा दी है।
सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट
खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई में 24 कैरेट सोना अब करीब 554 दिरहम प्रति ग्राम पर आ गया है, जो इस महीने की शुरुआत में 640 दिरहम के पार पहुंच गया था। यानी कीमतों में 80–90 दिरहम तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने में भी 80 दिरहम से ज्यादा की कमी आई है, जिससे ज्वैलरी खरीदना काफी सस्ता हो गया है। एक ही दिन में 30 दिरहम तक की गिरावट यह दिखाती है कि बाजार में तेज सुधार हुआ है।
ईद से पहले बढ़ी भीड़
इस गिरावट का समय बेहद अहम है क्योंकि ईद-उल-फितर नजदीक है। दुबई के मशहूर Gold Souk और ज्वैलरी बाजारों में अब खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। खासकर शादी की तैयारी करने वाले परिवार, गिफ्ट खरीदने वाले ग्राहकों में उत्साह है। हल्के वजन के आभूषण लेने वाले कई ग्राहक इस गिरावट को “अभी खरीदें” का सही मौका मान रहे हैं।
क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मतुाबिक सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण हैं जैसे, रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफावसूली हो रही है। डॉलर और ब्याज दरों का असर, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव।
हालांकि आमतौर पर भू-राजनीतिक तनाव सोने को मजबूत करता है, लेकिन इस बार निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण कीमतों में गिरावट आई है।
ग्लोबल फैक्टर्स का बड़ा असर
दुबई दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडिंग हब में से एक है, इसलिए यहां की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे प्रभावित होती हैं। जैसे, मिडिल ईस्ट तनाव, सप्लाई चेन में बाधा, मुद्रा में उतार-चढ़ाव। इन सभी कारणों ने कीमतों को अस्थिर बना दिया है।
खरीदारों के लिए सुनहरा मौका?
कम कीमतों के कारण की बात करें तो ज्वैलरी खरीद सस्ती हुई तो बड़े आभूषण लेने की क्षमता बढ़ी है। खरीदार जल्दी खरीदारी कर रहे हैं। रिटेलर्स का कहना है कि कई ग्राहक अपनी योजना से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ताकि कीमतें फिर बढ़ने से पहले फायदा उठाया जा सके।
यह समय अवसर भी है और जोखिम भी
विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। कीमतें और गिर भी सकती हैं या अचानक बढ़ सकती हैं। सब कुछ वैश्विक तनाव और ब्याज दरों पर निर्भर करेगा। यानी यह समय अवसर भी है और जोखिम भी।
कुल मिलाकर यूएई में सोने की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार में नई जान डाल दी है। ईद से पहले यह खरीदारों के लिए बड़ा मौका बनकर उभरा है, लेकिन अनिश्चित वैश्विक माहौल को देखते हुए निवेशकों को सावधानी के साथ फैसले लेने चाहिए।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें