आज और फिसला सोना, करीब 2000 रुपये गिरा भाव, खरीदारों में खुशी

संक्षेप: Gold Pice Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। आज सोना और सस्ता हुआ है। सर्राफा बाजार में सोने का भाव करीब 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम लुढ़क गया है। वहीं, चांदी की बात करें तो यह 1631 रुपये कल के मुकाबले सस्ती हो गई है।

Gold Pice Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। आज सोना और सस्ता हुआ है। सर्राफा बाजार में सोने का भाव करीब 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम लुढ़क गया है। वहीं, चांदी की बात करें तो यह 1631 रुपये कल के मुकाबले सस्ती हो गई है। बता दें, दिवाली के बाद से ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है।

क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट ibjarates के डाटा के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 119164 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इससे पहले सोमवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 121077 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी कल के मुकाबले आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 1913 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, चांदी का भाव कल शाम को 145031 रुपये प्रति किलोग्राम था। जोकि आज घटकर 143400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

23 कैरेट गोल्ड कल शाम को 120593 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिक रहा था। जोकि आज 118687 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी 23 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 1906 रुपये की गिरावट आई है। 22 कैरेट गोल्ड का भाव 109154 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

रिकॉर्ड हाई से फिसला गोल्ड इसी महीने के बीच में एक समय ऐसा आया था जब सोने की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। ibjarates के अनुसार 17 अक्टूबर को गोल्ड का भाव 130874 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। वहीं, 14 अक्टूबर को चांदी का रेट 178100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था। लेकिन इसके बाद से ही कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। जिससे निवेशको ने राहत की सांस ली है।