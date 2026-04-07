सोने का रेट 3364 रुपये गिरा, चांदी हुई 8401 रुपये सस्ती, चेक करें आज का दाम
Gold Price Today: इस महीने की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को सोने का रेट 150853 रुपये प्रति 10 ग्राम था। तब से आज तक सोने की कीमतों में 3364 रुपये की गिरावट आई है। तब से अबतक चांदी की कीमतों में 8401 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है।
Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से आज मंगलवार को कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। IBJA रेट्स के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 147489 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं, कल शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 148899 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी कल के मुकाबले आज सोने की कीमतों में 1410 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, सोने की तरह चांदी भी सस्ता हुई है।
23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट क्या रेट?
इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का आज मंगलवार को 146898 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 135100 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 110617 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 86281 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है।
चांदी का क्या आज का रेट? (Silver Price Today)
IBJA के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का रेट 231435 रुपये है। इससे पहले सोमवार की शाम को चांदी का रेट 234043 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले आज 2608 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।
1 अप्रैल के मुकाबले कितना गिरा दाम
इस महीने की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को सोने का रेट 150853 रुपये प्रति 10 ग्राम था। तब से आज तक सोने की कीमतों में 3364 रुपये की गिरावट आई है। तब से अबतक चांदी की कीमतों में 8401 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 1 अप्रैल को चांदी का रेट 239836 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था।
क्यों गिर रहा है सोने का दाम
सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह युद्ध है। जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। युद्ध की वजह से सही डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। जिसका नकारात्मक असर सोना पर पड़ा है। निवेशक सोने की जगह डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं।
(यह सोने और चांदी में निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे में किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।