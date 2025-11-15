3351 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड, चांदी की कीमतों में भी गिरावट! खरीदारों ने ली राहत की सांस

संक्षेप: Gold prices today: गोल्ड की कीमतों में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एमसीएक्स में सोने का भाव 2% लुढ़क गया। एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर फ्यूचर का भाव 2.64 प्रतिशत या फिर 3351 रुपये की गिरावट के बाद 1,23,400 रुपये के लेवल पर आ गया।

Gold prices today: गोल्ड की कीमतों में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एमसीएक्स में सोने का भाव 2% लुढ़क गया। एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर फ्यूचर का भाव 2.64 प्रतिशत या फिर 3351 रुपये की गिरावट के बाद 1,23,400 रुपये के लेवल पर आ गया। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स का दाम 4.27 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,55,530 रुपये के स्तर पर आ गया।

6000 रुपये लुढ़का भाव सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,24794 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कल आ गया था। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड का रेट 124294 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड का रेट 114311 रुपये के लेवल पर था। बता दें, चांदी का दाम 159367 रुपये के लेवल पर आ गया था। बता दें, 17 अक्टूबर को गोल्ड का दाम 130874 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था। तब से अबतक 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 6000 रुपये की गिरावट आई है।

20 साल में 1200% बढ़ा गोल्ड 2005 में सोने का भाव 7638 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। सितंबर तक 2025 के डाटा के अनुसार गोल्ड का रेट 125000 रुपये के लेवल पर था। तब से अबतक गोल्ड की कीमतों में 1200 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। इस साल अबतक सोने की कीमतों में 56 प्रतिशत की तेजी आई है।

खरीदारों को मिली बड़ी राहत गोल्ड की कीमतों में गिरावट के बाद खरीदारों ने राहत की सांस ली है। भारत में शादियों का सीजन फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में गोल्ड की कीमतों का नीचे आना खरीदारों लिए काफी राहत भरी खबर है। दशहरा और दिवाली के बाद भारतीय बाजारों में फिजिकल गोल्ड की खरीदारी में गिरावट देखने को मिली थी।