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सोना हो चुका है 33178 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 62035 रुपये नीचे, आज फिर कीमतों में गिरावट

Apr 06, 2026 09:33 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Price Today: पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में 33178 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, चांदी का भाव 62035 रुपये नीचे लुढ़क गया है। आज सोमवार को एक बार फिर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 

सोना हो चुका है 33178 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 62035 रुपये नीचे, आज फिर कीमतों में गिरावट

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड का रेट बीते एक महीने में 33178 रुपये लुढ़क चुका है। आज सोमवार को सोने का भाव इंटरनेशल मार्केट में 0.30 प्रतिशत कम हो गया है। इस गिरावट के बाद इंटरनेशनल मार्केट में COMEX GOLD 4665.50 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर बिक रहा है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी आज सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से इंटनेशनल मार्केट में Silver का रेट 0.53 प्रतिशत की गिरावट के बाद 72.535 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर आ गया है।

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1.50 रुपये के नीचे बरकरार सोने का रेट

इंडियन बुलिय ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2 मार्च की सुबह 167471 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 2 अप्रैल 2026 को यह 33178 रुपये की गिरावट के बाद 134293 रुपये के स्तर पर आ गया है। बता दें, शुक्रवार से रविवार तक छुट्टी होने की वजह से इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन ने नए रेट नहीं जारी किए थे।

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चांदी की कीमतों में भी गिरावट

2 मार्च 2026 को चांदी का रेट 289848 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2 अप्रैल को यह 227813 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। चांदी की कीमतों में 62035 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

क्यों गिर रहा है सोने का भाव?

सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह डॉलर का लगातार मजबूत होना है। युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी स्थिति को और खराब कर दिया है। जिसकी वजह से निवेशक गोल्ड की जगह डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बता दें, इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग ने गोल्ड की कीमतों पर बुरा असर डाला है।

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क्रूड ऑयल की कीमतों में जारी उछाल ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को ब्याज दरों को लेकर चिंता में डाल दिया है। आने वाले समय में अगर क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगाम नहीं लगी तब की स्थिति में सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में निवेश से पहले वेपीफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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