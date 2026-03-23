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क्या अब सोना भी नहीं रह गया है सुरक्षित निवेश? 29000 रुपये गिरा गोल्ड का दाम

Mar 23, 2026 05:10 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Price Today: सोने की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। जिसके बाद 10 ग्राम गोल्ड का रेट 29,000 रुपये लुढ़क गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की वजह से सोना अपनी चमक खो रहा है।

क्या अब सोना भी नहीं रह गया है सुरक्षित निवेश? 29000 रुपये गिरा गोल्ड का दाम

Gold Price Today: गोल्ड को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। जिसके बाद 10 ग्राम गोल्ड का रेट 29,000 रुपये लुढ़क गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की वजह से सोना अपनी चमक खो रहा है। बता दें, ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल का भाव 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को भी पार कर गया है।

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सोमवार को एक बार फिर से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड का रेट सोमवार को 5 प्रतिशत लुढ़क गया। जिसके बाद यह 2026 के सबसे कमजोर स्थिति पर पहुंच गया। बता दें, बीते हफ्ते गोल्ड की कीमतों में किसी एक सप्ताह में 43 सालों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।

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क्यों गिर रहा है सोने का भाव

महंगाई की बढ़ती आशंका और लगातार डॉलर की कीमतों में तेजी का नकारात्मक असर गोल्ड पर पड़ा है। मौजूदा वैश्विक परस्थितियों के बीच निवेशक गोल्ड की जगह डॉलर खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स मध्य फरवरी में 97 पर था। जोकि मध्य मार्च में 100.15 के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। ऐसे में डॉलर के मजबूत होने से अन्य करेंसी के लोगों के लिए सोना और मंहगा हो जाता है। जिससे इन्वेस्टमेंट और डिमांड दोनों में गिरावट देखने को मिलती है।

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2025 में 70% बढ़ा था सोने का भाव

कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी और वैश्विक तनाव ने निवेशकों को सेंटीमेंट को भी झकझोर कर रख दिया है। एक्सपर्ट्स की मानें तो ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाने वाला गोल्ड भी शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का शिकार हो जाता है। बता दें, 2025 में सोने की कीमतों में 70 प्रतिशत की तेजी आई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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