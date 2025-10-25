Hindustan Hindi News
सोना हुआ ₹2704 और सस्ता, चांदी 3432 रुपये लुढ़का, कहां तक गिरेगा भाव

Sat, 25 Oct 2025 06:37 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर का भाव नीचे लुढ़क गया। एमसीएक्स में गोल्ड फ्यूचर का भाव 2704 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से लुढ़ककर 121400 रुपये पर आ गया। मुनाफावसूली की वजह से बीते 6 कारोबारी दिन में से 4 कारोबारी दिन को गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं, बीते 9 हफ्ते में पहली बार कोई हफ्ता ऐसा गया है जब गोल्ड का रेट नीचे गिरा है।

चांदी भी हुई सस्ती

गोल्ड का वाला ट्रेंड चांदी में भी देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर 3432 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया है। यानी यह 2.3 प्रतिशत तक टूट शुक्रवार को टूट गया है। इस गिरावट के बाद चांदी का भाव 145080 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गया। चांदी भी बीते कुछ सत्रों के दौरान काफी दबाव में है। जिसकी वजह से 5 कारोबारी सत्रों में 4 बार चांदी गिरावट के साथ बंद हुई है। इस दौरान 11.50 प्रतिशत चांदी ओवरआल लुढ़क गई।

क्यों टूट रहा है भाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 30 अक्टूबर को मुलाकात होगी। इसी मुलाकात की खबर ने गोल्ड और सिल्वर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दुनियाभर के बाजारों को उम्मीद है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड रिश्ते बहाल हो जाएंगे।

शॉर्ट टर्म में गोल्ड का रेट क्या रहेगा

एलकेपी सिक्योरिटीज से जुड़े जतिन त्रिवेदी कहते हैं, “गोल्ड की कीमतें इस समय काफी दबाव में हैं। अमेरिका और भारत के बीच संभावित ट्रेड डील और चीन से रिश्ते सुधरने की उम्मीद में निवेशक अपने पोजीशन को छोड़ रहे हैं।” एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड का प्राइस 1,18000 रुपये से 125,500 रुपये के बीच ट्रेड करता रहेगा।

बता दें, इस साल एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में 60 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
