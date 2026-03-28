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Gold Price Today:1 महीने में सोना 24529 रुपये हुआ सस्ता, चांदी के रेट में ₹68210 की गिरावट, युद्ध ने लगाया उछाल पर ब्रेक

Mar 28, 2026 04:54 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Price Today: जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से 24 कैरेट गोल्ड के रेट में 24529 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, चांदी का दाम तब से 68210 रुपये गिर चुका है। 28 फरवरी और 1 मार्च को बाजार बंद होने की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला था।

Gold Price Today:1 महीने में सोना 24529 रुपये हुआ सस्ता, चांदी के रेट में ₹68210 की गिरावट, युद्ध ने लगाया उछाल पर ब्रेक

Gold Price Today: ईरान युद्ध की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में जारी तेजी पर ना सिर्फ ब्रेक लगा दिया बल्कि दाम गिरने का भी सिलसिला तेजी के शुरू हो गया। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से 24 कैरेट गोल्ड के रेट में 24529 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, चांदी का दाम तब से 68210 रुपये गिर चुका है। 28 फरवरी और 1 मार्च को बाजार बंद होने की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला था। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 2 मार्च की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 167471 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, कल यानी शुक्रवार की शाम को सोने का भाव 142942 रुपये के स्तर पर आ गया था।

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चांदी का रेट 2 मार्च की शाम को 289848 रुपये प्रति किलो था। जोकि शुक्रवार की शाम को घटकर 221647 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक आ गई है।

इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी

23 मार्च को 10 ग्राम सोने का भाव 135141 रुपये प्रति किलोग्राम था। शुक्रवार की शाम को यह बढ़कर 142942 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 5 दिनों में कीमतों में 7801 रुपये का इजाफा हुआ है। चांदी का रेट इस हफ्ते की शुरुआत में 201500 रुपये के स्तर पर था। जोकि शुक्रवार को 221647 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यानी कीमतों में 20147 रुपये का इजाफा हो गया है।

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इस हफ्ते क्यों दिखी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी?

युद्ध को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ना तो अमेरिका और ना ही ईरान की तरफ से युद्ध समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में निवेशक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं। गोल्ड ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर विकल्प है।

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इन सबके अलावा महंगाई के डर की वजह से भी लोग गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 97.81 डॉलर और ब्रेंट 10 डॉलर को क्रॉस कर गया है। घरेलू स्तर पर शेयर बाजारों की स्थिति ठीक नहीं है। इन सबका सोने और चांदी की कीमतों में पर इस हफ्ते दिखा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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