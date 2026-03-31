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मार्च के महीने में 21254 रुपये गिरा सोने का भाव, 17 साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट, अब आगे क्या?

Mar 31, 2026 06:57 pm ISTTarun Pratap Singh हिन्दुस्तान टाइम्स
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Why Gold Price Falling: मार्च का महीना सोने की कीमतों के लिए बहुत निराशाजनक रहा है। इस दौरान गोल्ड का रेट 21254 रुपये लुढ़क चुका है। जोकि 17 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। 

मार्च के महीने में 21254 रुपये गिरा सोने का भाव, 17 साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट, अब आगे क्या?

Why Gold Price Falling: सोने की कीमतों में इस महीना भारी गिरावट देखने को मिली है। किसी एक महीने में बीते 17 सालों में सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली थी। मौजूदा परिस्थितियों में निवेशक गोल्ड की जगह डॉलर का रुख कर रहे हैं।

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13% गिरा सोने का भाव

मार्च के महीने में सोने की कीमतों में वैश्विक स्तर पर 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जोकि 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के बाद भी मार्च तिमाही में गोल्ड का रेट 5 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 29 जनवरी को गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 5594.82 डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। तब से अबतक इंटरनेशनल मार्केट में रेट 18.70 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

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सोने की कीमतों में गिरावट की वजह क्या?

गोल्ड को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन मीडिल ईस्ट में जारी उथल-पुथल की वजह से डॉलर की तरफ निवेशकों का रुख बढ़ा है। बढ़ती महंगाई की आशंकाओं की बीच ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद काफी बढ़ गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों को बल दिया है। जिसकी वजह से निवेशकों को डॉलर काफी आकर्षक नजर आ रहा है।

यूएस डॉलर इंडेक्स सोमवार को 100.61 के स्तर पर पहुंच गया। अकेले मार्च के महीने में डॉलर इंडेक्स में 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

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क्या कहना है एक्सपर्ट्स?

गोल्डमैन स्कैस की रिपोर्ट के अनुसार सोने का भाव साल के अंत में 5400 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट में फेड रिजर्व की तरफ से ढिलाई की उम्मीद की जा रही है।

घरेलू बाजार में भी भारी गिरावट

2 मार्च 2026 को सोने का रेट घरेलू मार्केट में 167471 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोमवार की सुबह 146217 रुपये के स्तर पर आ गया था। तब से अबतक सोने की कीमतो में 21254 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई वजहें होती है। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना और चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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