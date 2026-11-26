मुख्य बातें

Gold Price: सोने की कीमतों में पिछले एक महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। MCX पर सोना करीब 22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। पिछले महीने जहां सोने का भाव करीब 1.43 लाख रुपये था, वहीं अब यह घटकर करीब 1.22 लाख रुपये पर आ गया है। सोने की कीमतों में इस गिरावट से शादी की तैयारी कर रहे लोगों को राहत मिली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोना खरीदने का यह सही मौका है या आने वाले दिनों में कीमतें और गिर सकती हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की कीमतों में अभी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके सोना खरीदना बेहतर हो सकता है।

क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम? सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, महंगाई की चिंता और डॉलर की मजबूती से सोने पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने और पहले आई तेजी के बाद निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली भी की गई है। भारतीय रुपये की मजबूती ने भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को नीचे लाने में भूमिका निभाई है। 25 नवंबर को MCX पर सोने का भाव गिरकर 1,17,906 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। हालांकि, 26 नवंबर को इसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और भाव करीब 1,22,580 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था।

अभी सोना खरीदना फायदेमंद रहेगा? SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा के मुताबिक, सोने की कीमतों में आई गिरावट शादी के लिए खरीदारी करने वाले लोगों को अच्छा मौका दे सकती है। उनके अनुसार, MCX पर 1,17,900 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट है। उनका मानना है कि फिलहाल सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे जाने की संभावना कम है। हालांकि, उन्होंने यह भी सलाह दी है कि खरीदार एक साथ पूरा सोना खरीदने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में खरीदारी करें। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती का भी मानना है कि सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारी का मौका दे सकती है। उनके मुताबिक, MCX पर 1,17,000 से 1,15,000 रुपये के बीच सोने को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। यहां से कीमतों में दोबारा तेजी आने की संभावना है।

सोने की कीमत कितनी और गिर सकती है? चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी टेक्निकल एनालिस्ट कावेरी मोरे के मुताबिक, MCX पर सोने को 1,21,000 से 1,19,700 रुपये के बीच सपोर्ट मिल सकता है। अगर भाव इस स्तर से नीचे जाता है, तो यह 1,17,000 से 1,15,000 रुपये तक फिसल सकता है। हालांकि, उनका भी मानना है कि फिलहाल सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे जाने की संभावना कम है। उन्होंने शादी के लिए सोना खरीदने वालों को 2 से 3 किस्तों में खरीदारी करने की सलाह दी है। वहीं, इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी का कहना है कि सोने की कीमतों में अभी और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, MCX पर सोना 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी फिसल सकता है।