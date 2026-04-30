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Gold Silver Price Today: सोना हुआ 2843 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 7221 रुपये गिरा, चेक करें आज का भाव

Apr 30, 2026 01:13 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Price Today: इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार आज गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 148652 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 

Gold Silver Price Today: सोना हुआ 2843 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 7221 रुपये गिरा, चेक करें आज का भाव

Gold Silver Price Today: एक बार फिर से सोने का रेट 1.50 लाख रुपये के नीचे आ गया है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज गुरुवार को 148652 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। महज 4 दिन में ही सोने का भाव 2843 रुपये लुढ़क गया है। बता दें, 27 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का रेट सुबह के समय पर 151495 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।

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क्या आज गोल्ड का रेट (Gold rate today)

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 148652 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 148057 रुपये के स्तर पर है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट आज 136165 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 111489 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 86961 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चांदी का क्या चल रहा है रेट? (Silver price today)

ibjrates के अनुसार 1 किलो चांदी का रेट आज 236882 रुपये है। 27 अप्रैल को चांदी का रेट 244103 रुपये प्रति किलोग्राम था। यानी तब से अबतक कीमतों में 7221 रुपये लुढ़क गया है।

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आल टाइम हाई से 26778 रुपये गिरा (gold all time high rate)

29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 175430 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। आल टाइम हाई से सोने का रेट 26778 रुपये लुढ़क चुका है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का रेट 29 जनवरी 2026 को 379988 रुपये के स्तर पर था। उच्चतम स्तर पर चांदी का रेट 143106 रुपये गिर चुका है।

क्यों गिर रहा है सोने और चांदी का रेट? (why gold silver price falls)

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह मौजूदा परिस्थितियां हैं। डॉलर लगातार रुपये के मुकाबले मजबूत हो रहा है। जिसकी वजह से निवेशक इन्वेस्टमेंट गोल्ड की जगह डॉलर में कर रहे हैं।

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कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह भी गोल्ड के रेट पर बुरा असर पड़ा है। शेयर बाजार में भी नकारात्मकता का असर गोल्ड पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आल टाइम पर गोल्ड जाने के बाद निवेशकों ने सोने से दूरी बना ली।

(सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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