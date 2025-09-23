सोना पहली बार ₹1.16 लाख के पार, चांदी की कीमत ₹1.38 लाख पर पहुंची

इस सितंबर में सोना 11110 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 16478 रुपये का उछाल आया है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 116902 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 138071 रुपये प्रति किलो पर है।

Gold Silver Price 23 September: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव नए रिकॉर्ड के साथ सातवें आसमान पर हैं। त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट गोल्ड एक झटके में ही 1343 रुपये महंगा हुआ है। वहीं चांदी भी 1181 रुपये प्रति किलो की छलांग लगाकर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। बिना जीएसटी 113498 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी बिना जीएसटी 134050 रुपये पर खुली। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 116902 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 138071 रुपये प्रति किलो पर है।

आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को सोना बिना जीएसटी 112155 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 132869 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

सितंबर में सोना 11110 रुपये उछला बता दें इस सितंबर में सोना 11110 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 16478 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड का भाव: 23 कैरेट सो भी 1338 रुपये उछल कर 113044 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 116435 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड का रेट: 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1230 रुपये तेज होकर 103964 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 107082 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत: 18 कैरेट सोना आज 1008 रुपये चढ़कर 85124 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 87677 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का भाव: 14 कैरेट गोल्ड 785 रुपये महंगा होकर 66396 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 68387 रुपये पर पहुंच गया है।

इस साल सोना 37758 और चांदी 48033 रुपये हुई महंगी सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 37758 रुपये और चांदी 48033 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

क्यों उछल रहा भाव केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया के मुताबिक सोने और चांदी में तेजी अभी थमने वाली नहीं है। इसके पीछे वजह है फेड का रेट कट, डॉलर की कमजोरी, जियो-पॉलिटिकल टेंशन, यूएस का जॉब डेटा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, फेस्टिव सीजन। ईटीएफ के अंदर खरीदारी लगातार जारी है। इस बीच, भारतीय रुपये में कमजोरी और घरेलू इक्विटी बाजारों में सुस्त सेंटीमेंट ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया।