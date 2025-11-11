Hindustan Hindi News
सोने का दाम 1.25 लाख के पार, चांदी की कीमतों में भी उछाल, और बढ़ेगा भाव!

संक्षेप: Gold price today: एमसीएक्स गोल्ड का भाव करीब 1 प्रतिशत तक चढ़ गया है। इस उछाल के बाद 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,25,007 रुपये हो गया है। एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स का भाव 0.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 125,137 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

Tue, 11 Nov 2025 10:22 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Gold price today: सोने की कीमतों में फिर से आज तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स गोल्ड का भाव करीब 1 प्रतिशत तक चढ़ गया है। इस उछाल के बाद 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,25,007 रुपये हो गया है। एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स का भाव 0.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 125,137 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा थ। बता दें, सिर्फ सोने की कीमतों में ही नहीं चांदी का रेट भी आज बढ़ गया है। सिल्वर का रेट 1.12 प्रतिशत की उछाल के बाद 155407 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुका है।

गोल्ड में तेजी के पीछे की दो वजह

इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतो में तेजी के पीछे की वजह फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना को माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के महीने में अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा डॉलर का स्थिर रहना और यूएस बॉन्ड यील्ड ने भी गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट किया है।

शादियों का सीजन भी कर रहा कीमतों को सपोर्ट

भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। जिसकी वजह से अब एक बार से बाजार में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाएगी। शादियों के इस लम्बे सीजन की वजह से भी गोल्ड की कीमतों में तेजी की संभावना है। बता दें, दशहरा और धनतेरस के बाद बाजार में गोल्ड खरीदारों की संख्या में गिरावट आई थी।

गोल्ड की कीमतों में इस साल आई तेजी के पीछे की बड़ी वजहों में ब्याज दरों की गई कटौती एक है। अमेरिका से आए कुछ नए डाटा बताते हैं कि जॉब मार्केट की स्थिति अच्छी नबीं है। वहीं, कंज्यूमर सेंटीमेंट भी कमजोर है। जिससे एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है।

158000 रुपये तक जा सकता है चांदी का दाम

Prithvifinmart Commodity Research से जुड़े मनोज कुमार जैन कहते हैं, “अगले दो से तीन सत्रों में सोने का भाव 126000 रुपये और चांदी 158000 रुपये के लेवल तक जा सकती है।”

(यह निवेश की सलाह नहीं है। गोल्ड की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर सोने को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

