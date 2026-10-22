Gold Crash: एक महीने में ₹7,510 सस्ता हुआ सोना, क्या दिवाली तक और गिरेगा भाव?

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Gold Price Crash: बीते एक महीने में सोने का दाम 7,510 रुपये कम हो चुका है। ऐसे में जिन घरों में शादी की तैयारियां चल रही हैं, उनके लिए गहने खरीदना पहले के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो गया है। लेकिन आम खरीदारों के मन में सवाल है कि क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए या दिवाली तक कीमतें और कम होने का इंतजार करना चाहिए? आगे सोना का दाम कहां जा सकता है? यहां जानिये एक्सपर्ट ने सोने की चाल को लेकर क्या कहा?

एक महीने में कितना सस्ता हुआ सोना? पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में करीब 5 फीसदी की गिरावट आई है। बुलियन वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,270 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,34,081 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इसकी तुलना 21 सितंबर 2026 से करें तो उस दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,780 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी एक महीने में 24 कैरेट सोना करीब 7,510 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। कीमतों में इस गिरावट से उन लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, जिन्हें शादी के लिए सोने के गहने खरीदने हैं। हालांकि, गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स भी जुड़ते हैं।

अभी खरीदें या और गिरावट का करें इंतजार? आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर और हेड-प्रेफर्ड थॉमस स्टीफन के मुताबिक सोने की कीमतों में आई मौजूदा गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका दे रही है। धनतेरस और दिवाली के दौरान सोने की मांग बढ़ती है। इसके अलावा दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी जारी रहने से भी कीमतों को सहारा मिल सकता है।

वहीं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर में शादियों के कारण सोने की मांग मजबूत रहती है। ऐसे में हालिया गिरावट उन लोगों के लिए बेहतर मौका हो सकती है, जिन्हें जल्द गहने खरीदने हैं। ट्रैक के सह-संस्थापक और सीईओ वेदांत गुप्ते के मुताबिक अगर आने वाले महीनों में शादी है तो कीमतों में गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि, बाजार में सबसे निचले भाव का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

दिवाली तक और सस्ता होगा सोना? थॉमस स्टीफन के मुताबिक अगले दो से तीन महीनों में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में रह सकती हैं। 24 कैरेट सोने के लिए 1.44 लाख से 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट है। वहीं, 1.55 लाख रुपये के आसपास रेजिस्टेंस रह सकता है। दिवाली से पहले कीमतों के लिए 1.53 लाख रुपये का स्तर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब है कि सोने की कीमतों में और गिरावट की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भाव बढ़ने का जोखिम भी बना हुआ है।

शादी के लिए सोना खरीदने वालों को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट की सलाह है कि अगर अगले दो से तीन महीनों में शादी है तो कीमतों में बड़ी गिरावट का इंतजार करते हुए पूरी खरीदारी टालना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय खरीदारी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए जरूरत का आधा सोना अभी खरीद लें और बाकी धनतेरस या उसके आसपास की कीमतों को देखकर खरीदें। अगर आगे भाव गिरते हैं तो दूसरी खरीदारी सस्ती हो सकती है। वहीं, कीमतें बढ़ने पर खरीदे गए शुरुआती सोने का फायदा मिलेगा।