सोना 33,000 रुपये हुआ सस्ता, क्या और आएगी सोने में गिरावट! गोल्ड खरदीने का है बेस्ट टाइम या करें इंतजार?

Gold Price: सोने के दाम अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत नीचे आ चुके हैं। भारत में साल की शुरुआत जनवरी 2026 में सोने का भाव 1,80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। अब सोने का भाव 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी बीते पांच महीनों में सोने का भाव 33,000 रुपये कम हो चुका है। घरेलू बाजार में दाम करीब 20 फीसदी कम हो चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 5,600 डॉलर से 4000 डॉलर प्रति आउंस आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रेट 30 फीसदी तक कम हो चुके है। ऐसे में निवेशकों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या सोने में गिरावट दौर आ चुका है। क्या दाम और कम होंगे? अगर एक्सपर्ट का माने तो दाम 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम आ सकते हैं। यानी, सोने में अभी और करेक्शन आएगा। तो क्या गोल्ड खरीदने के लिए इंतजार करना चाहिए?

सोने का दाम 1.20 लाख रुपये होगा? ऑल बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रेजिडेंट योगेश सिंघल ने कहा कि त्योहारों तक सोने का भाव 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है। सिंघल ने कहा कि अगर सोने की हिस्ट्री देखें तो हर पांच से सात साल के साइकिल में सोने में बड़ा करेक्शन आता है। ये करेक्शन इस बार 40 फीसदी तक हो सकता है। अभी कोई भी फैक्टर सोने के भाव में तेजी लाने जैसा नहीं लग रहा है।

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट में 3,850 डॉलर से लेकर 4,030 डॉलर प्रति आउंस (आउंस = 28 ग्राम गोल्ड) की रेन्ज में रह सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर गिरावट आगे भी आती है तो दाम 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकते हैं। रोकड़े ने कहा कि साल के अंत में सोने के भाव में फिर तेजी आएगी। तब दाम 1.75 लाख रुपये तक जा सकते हैं।

क्यों आ रही है सोने में गिरावट एक्सपर्ट के मुताबिक सोने में आई गिरावट ग्लोबल आर्थिक परिस्थितियों के कारण है। यह एक सामान्य करेक्शन है। मार्केट का फोकस अब भू-राजनीतिक तनाव से हटकर ब्याज दरों, बॉन्ड यील्ड और ग्लोबल आर्थिक हालातों पर आ गया है। हाल के महीनों में ईरान से जुड़े तनाव के कारण महंगाई बढ़ने की चिंता हुई। इसके बाद निवेशकों को उम्मीद कम हो गई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में कटौती करेगा। ऊंची ब्याज दरों का असर आमतौर पर सोने की कीमतों पर नेगेटिव पड़ता है। जून के आखिर में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के शेयरों में तेज गिरावट आई। ऐसे में कई निवेशकों ने कैश जुटाने और अपने मार्जिन की जरूरत पूरी करने के लिए सोना और चांदी भी बेचे, जिससे कीमतों पर और दबाव बढ़ गया।

क्या सोने में तेजी फिर लौटेगी? एक्सपर्ट का मानना है कि सोने के लिए लंबे पीरियड की तस्वीर अब भी मजबूत बनी हुई है। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। साथ ही सरकारी कर्ज बढ़ रहा है, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें जारी हैं। ग्लोबल लेवल पर भू-राजनीतिक जोखिम भी बने हुए हैं। पिछले तीन महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 40 फीसदी की गिरावट आई है। इससे महंगाई का दबाव कम हो सकता है। अगर आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती होती है। तो ये सभी कारण फ्यूचर में सोने के दाम बढ़ाने में मदद करेंगे।