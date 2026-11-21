मुख्य बातें

सोने की कीमतों में ऐसी गिरावट आई है, जिसने दुनियाभर के निवेशकों को चौंका दिया है। जिस सोने को आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में उथल-पुथल के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है, वही इस समय भारी बिकवाली का सामना कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले एक सप्ताह के दौरान सोने की कीमत करीब 9.5% तक गिर गई है। शुक्रवार 20 नवंबर को भाव 14 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया। इस गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने की आशंका और ग्लोबल शेयर बाजार में AI कंपनियों से जुड़ी बिकवाली जैसे कारण हैं। महंगाई की चिंता ने भी सोने पर दबाव बढ़ाया है।

रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में Spot Gold की कीमत कारोबार के दौरान 3,513.54 डॉलर प्रति औंस तक गिर गई। बाद में यह 2.8% की गिरावट के साथ 3,518.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर (Gold Futures) में भी करीब 4.5% की गिरावट दर्ज की गई। यह पिछले 8 महीनों में सोने का सबसे कमजोर साप्ताहिक प्रदर्शन रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों के पसंदीदा सोने में इतनी तेज गिरावट आ गई? आइए इसकी 5 बड़ी वजहें समझते हैं।

1- अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने सोने की चमक फीकी की

सोने की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर का सीधा असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार डॉलर में होता है। ऐसे में जब डॉलर मजबूत होता है, तो दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इससे मांग पर दबाव पड़ सकता है। फिलहाल, अमेरिकी डॉलर मजबूत बना हुआ है। इसका असर सोने की खरीदारी पर दिखाई दे रहा है। निवेशकों के लिए डॉलर में निवेश ज्यादा आकर्षक होने से सोने की कीमतों में गिरावट बढ़ी है।

2- दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका

सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति को लेकर बदलती उम्मीदें हैं। बाजार में आशंका बढ़ गई है कि फेड दिसंबर 2026 की बैठक में ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। CME FedWatch Tool के मुताबिक, रिपोर्ट के समय बाजार दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की करीब 96% संभावना मान रहा था। हालांकि, यह बाजार का अनुमान है, फेड का अंतिम फैसला नहीं। ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद से बॉन्ड और दूसरी ब्याज देने वाली संपत्तियों का आकर्षण बढ़ जाता है। दूसरी ओर, सोना अपने निवेशकों को नियमित ब्याज नहीं देता। ऐसे में ऊंची ब्याज दरों के माहौल में कुछ निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरे विकल्पों में लगा सकते हैं।

3- अमेरिकी फेड अधिकारियों के सख्त संकेत

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के हालिया बयान भी सोने के लिए दबाव बनाने वाले रहे हैं। अधिकारियों ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है और संकेत दिया है कि अगर कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना रहता है, तो ब्याज दरों पर सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। फिलाडेल्फिया फेड की अध्यक्ष अन्ना पॉलसन ने भी महंगाई के जोखिमों पर जोर दिया। बाजार ने ऐसे बयानों को ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी के संकेत के तौर पर लिया। इससे निवेशकों को लगने लगा कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश पर दबाव बढ़ सकता है।

4- AI शेयरों में बिकवाली का असर सोने पर भी पड़ा

आमतौर पर जब शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ रुख करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। दुनियाभर के बाजारों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। टेक्नोलॉजी शेयरों में नुकसान के कारण कुछ निवेशकों को दूसरे निवेश से भी पैसा निकालना पड़ा। रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ निवेशकों ने शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई करने और नकदी जुटाने के लिए अपनी सोने की होल्डिंग भी बेच दी। इस वजह से सोने पर बिकवाली का दबाव और बढ़ गया, यानी इस बार शेयर बाजार की गिरावट ने सोने की मांग बढ़ाने के बजाय उसकी कीमतों को नीचे धकेलने में भूमिका निभाई।

5- महंगाई की चिंता से भी बिगड़ा सोने का गणित

अमेरिका में महंगाई को लेकर चिंता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को और बढ़ा सकता है या उन्हें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है। इसका असर डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर पड़ सकता है, जो सोने की कीमतों के लिए अहम संकेतक हैं। निवेशक फिलहाल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में महंगाई और ब्याज दरों की दिशा क्या होगी। इसी अनिश्चितता के बीच सोने में मुनाफावसूली और बिकवाली बढ़ी है।

आगे क्या सोने की कीमतों में और गिरावट आएगी?

सोने की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव बने रहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर अमेरिका के ब्याज दर संबंधी फैसलों, महंगाई के आंकड़ों, डॉलर की चाल और ग्लोबल शेयर बाजार के प्रदर्शन पर रहेगी। अगर फेडरल रिजर्व का रुख सख्त बना रहता है और डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है। दूसरी ओर ब्याज दरों को लेकर चिंता कम होने या डॉलर कमजोर पड़ने पर सोने को सहारा मिल सकता है।