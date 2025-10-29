₹1 लाख के नीचे नहीं आएगा सोना, खरीदने का अच्छा मौका! गिर चुका करीब ₹13000 भाव

संक्षेप: Gold Price Today: गोल्ड का प्राइस 17 अक्टूबर 2025 को सर्राफा बाजार में 130874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। जोकि मंगलवार की शाम को घटकर 118043 रुपये के स्तर पर आ गया था। महज 13 दिनों में ही सोने का भाव 13000 रुपये करीब टूट चुका है।

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का भाव अपने उच्चतम स्तर से करीब 13000 रुपये तक सस्ता हो गया है। जिसके बाद से ही निवेशकों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या सोने का भाव फिर से 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ जाएगा? गोल्ड के मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की कीमतों में आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे में सोने का भाव एक लाख रुपये के नीचे आए ऐसा कम ही चांस है।

करीब 13000 रुपये तक सस्ता हो चुका है सोना गोल्ड का प्राइस 17 अक्टूबर 2025 को सर्राफा बाजार में 130874 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। जोकि मंगलवार की शाम को घटकर 118043 रुपये के स्तर पर आ गया था। महज 13 दिनों में ही सोने का भाव 13000 रुपये करीब टूट चुका है। जोकि खरीदारों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। बता दें, भारत में शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में गिरावट आना खरीदारों के राहत भरी बात है। शादियों के सीजन में एक बार फिर से सोने की डिमांड बढ़ेगी।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड का मूड बुलिश है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार सोने का भाव एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में 5000 डॉलर प्रति आउंस तक जा सकता है। घरेलू बाजार में यह 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है।